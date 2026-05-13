Donald Trump a atterri en Chine pour un sommet avec Xi Jinping

(Répétition du titre)

Le président Donald Trump s'est posé mercredi à Pékin, accompagné d'une délégation comprenant notamment Jensen Huang, le P-DG Nvidia, et Elon Musk, le patron de SpaceX et d'X, après s'être engagé à exhorter le président chinois Xi Jinping à "s'ouvrir" aux entreprises américaines au long de leur sommet de deux jours.

Donald Trump, qui entame la première visite d'un président américain en Chine depuis près d'une décennie, espère conclure des accords, maintenir une trêve commerciale fragile avec la deuxième économie mondiale et redorer son blason auprès de l'opinion publique américaine, mis à mal par sa guerre avec l'Iran.

Les dirigeants qui accompagnent Donald Trump sont principalement ceux d'entreprises cherchant à résoudre des litiges commerciaux avec la Chine, comme Nvidia, qui a du mal à obtenir l'autorisation réglementaire de vendre ses puissantes puces d'intelligence artificielle H200 sur ce marché.

"Je demanderai au président Xi, un dirigeant d'une distinction extraordinaire, 'd'ouvrir' la Chine afin que ces personnes brillantes puissent faire des merveilles", a-t-il déclaré dans un message publié sur Truth Social, en référence à la délégation de dirigeants.

Tandis que Donald Trump se préparait à cette visite au sommet, son négociateur commercial Scott Bessent a mené trois heures de discussions préparatoires avec des responsables chinois en Corée du Sud.

L'agence de presse officielle chinoise Xinhua les a qualifiées de "franches, approfondies et constructives", mais les responsables n'ont fourni aucun résumé détaillé.

Outre le commerce, les discussions porteront sur une multitude de sujets sensibles, allant de la guerre en Iran aux ventes d'armes américaines à Taïwan, l'île gouvernée démocratiquement qui rejette les prétentions de souveraineté chinoises.

Il est également attendu que Donald Trump encourage la Chine à convaincre Téhéran de conclure un accord avec Washington pour mettre fin au conflit, bien qu'il ait déclaré ne pas avoir besoin de l'aide de Pékin pour cela.

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(Par Laurie Chen, Antoni Slodkowski, Trevor Hunnicutt, Nicoco Chan, Xiaoyu Yin et Ethan Wang à Pékin; Heejin Kim et Brenda Goh à Seoul et Karen Freifeld à New York; Rédigé par John Geddie; Version française Matthieu Huchet, Edité par Benoit Van Overstraeten)