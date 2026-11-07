Donald Harrison, cadre chez Google, démissionne du conseil d'administration de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de Musk)

SpaceX SPCX.O a révélé vendredi que Donald Harrison, cadre chez Google, avait démissionné du conseil d'administration de l'entreprise spécialisée dans les fusées et l'IA après plus d'une décennie.

Voici quelques détails:

* M. Harrison a notifié sa démission à SpaceX le 4 novembre, et celle-ci a pris effet immédiatement

* L’entreprise dirigée par Elon Musk a déclaré que la décision de M. Harrison de démissionner n’était pas due à un désaccord avec la société sur des questions liées à son fonctionnement, à ses politiques ou à ses pratiques

* M. Harrison, cadre de longue date chez Google, occupe actuellement le poste de président des partenariats mondiaux et du développement d’entreprise. Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, est le plus grand actionnaire institutionnel de SpaceX, selon les données de LSEG

* Musk a déclaré que M. Harrison avait démissionné en raison de trop nombreux conflits d’intérêts avec Alphabet. "Don a été un excellent membre du conseil d’administration. J’apprécie énormément ses contributions", a ajouté Musk dans un message publié vendredi sur X.

* Google a annoncé vendredi une légère augmentation de sa participation dans SpaceX, qui passe de 551,2 millions à environ 555 millions d’actions