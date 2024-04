DON'T NOD : Résultats annuels 2023

Produits d'Exploitation Économiques [1] de 32,1 M€ en progression de +6,8%

EBITDA économique [2] de 1,7 M€

EBIT économique [3] et résultat net impactés par l'ajustement comptable de la valeur du portefeuille, sans effet sur la trésorerie

Une structure bilancielle très solide avec des capitaux propres de 118,6 M€ et une trésorerie disponible de 54,3 M€ [4]

Perspectives : recentrage des lignes de production pour capitaliser sur l'expertise de DON'T NOD et leviers d'optimisation de la performance

Paris, 17 avril 2024 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, présente ses résultats annuels consolidés 2023 arrêtés par le Conseil d'Administration réuni le 16 avril 2024. Les Commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d'audit et sont en cours d'émission de leurs rapports. Le rapport financier 2023 sera publié dans les prochains jours, et au plus tard le 30 avril 2024.

À cette occasion, Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD, déclare : « Au cours de nos 15 années d'existence et plus encore depuis notre IPO, les équipes de DON'T NOD ont bâti un portefeuille dense de Propriétés Intellectuelles et consolidé notre leadership sur les jeux narratifs. Nous avons aussi établi notre présence au Canada et élargi nos expertises jusqu'à l'édition.

Fort d'une équipe constituée de plus de 340 talents, nous sommes aujourd'hui l'un des studios les plus attractifs en Europe et en Amérique du Nord.

Cette stratégie d'investissement était indispensable pour atteindre une taille critique. Elle doit désormais se concrétiser à travers un cycle de performance. Il est en effet essentiel de capitaliser sur nos forces pour gagner en efficacité et de renforcer notre excellence opérationnelle dans une industrie en constante évolution, afin de générer une création de valeur significative.

Les perspectives de l'industrie restent prometteuses et je suis convaincu que DON'T NOD est bien positionné pour bénéficier de cette dynamique grâce aux savoir-faire de nos équipes, à la force de nos Propriétés Intellectuelles et à nos capacités à nouer des partenariats profitables. »

Données consolidées auditées en K€ 2022 2023 Chiffre d'affaires 7 049 5 240 - dont Développement 6 110 2 355 - dont Ventes 939 2 885 Production immobilisée [5] 22 964 26 825 Total Produits d'Exploitation Economiques 1 30 012 32 065 Autres produits 187 31 Total charges d'exploitation (hors dotations aux amortissements et provisions) (33 551) (37 071) Crédits d'impôts (dont CIJV) 6 850 6 654 EBITDA Economique 2 (incluant crédits d'impôts) 3 498 1 679 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (124) (13 290) Impôts exigibles & différés (252) (321) EBIT Economique 3 (incluant crédits d'impôt) 3 122 (11 933) Résultat financier 388 954 Résultat exceptionnel (646) (3 535) Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (314) (314) Résultat net de l'ensemble consolidé 2 551 (14 827)

Activité 2023 : hausse des produits d'exploitation économiques portés par l'accélération des développements des futurs jeux

Au titre de l'exercice 2023, DON'T NOD affiche une progression de ses produits d'exploitation économiques de +6,8% par rapport à 2023, à 32,1 M€, qui illustre :

une hausse de 16,8% de la production immobilisée, à 26,8 M€, valorisant la création de 7 Propriétés Intellectuelles internes et externes à venir,

des revenus liés à l'activité de développement en retrait de 61,4%, illustrant l'achèvement de Banishers: Ghosts of New Eden ,

, une multiplication par 3 des ventes, principalement portée par la dynamique du back catalogue et la contribution de Jusant , sorti fin octobre 2023.

Une rentabilité impactée par une hausse des charges dans un cycle de lancement et un marché fortement concurrentiel et saturé

Les résultats 2023 reflètent la montée en charge des développements en cours et des coûts engagés au titre des lancements effectués au cours de l'exercice.

Les charges de personnel [6] en augmentation maîtrisée de +7,4% s'élèvent à 26,0 M€ en 2023, contre 24,2 M€ un an plus tôt, principalement sous l'effet de la montée en puissance des productions internes. Les autres charges, en hausse de +18,8% à 10,6 M€ en 2023, intègrent les coûts de marketing et publishing liés aux sorties de jeux de cette même année.

En conséquence, l'EBITDA économique incluant les crédits d'impôts (Français et Canadien) atteint 1,7 M€ en 2023, en retrait de 1,8 M€ par rapport à 2022.

Après prise en compte des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions, incluant, comme annoncé, une dépréciation de 10,5 M€ (sans incidence sur la trésorerie) d'Harmony: the Fall of Reverie et de Gerda , l'EBIT économique s'établit à (11,9) M€ en 2023 contre 3,1 M€ en 2022. Neutralisé de cet élément, l'EBIT économique ressort à (1,4) M€, principalement impacté par les frais marketing pour accompagner la sortie des jeux et une légère baisse du CIJV liée aux phases de développement des lignes de production.

Au cours de l'exercice 2023, le résultat exceptionnel du Groupe s'est élevé à (3,5) M€ contre (0,6) M€ en 2022. Cette variation intègre une provision de remboursement de CIJV de 2 M€ et la sortie sur le 1 er semestre 2023 d'une part d'un actif non conforme aux nouveaux enjeux de développement, représentant un montant de 1,4 M€.

Enfin, le résultat net de l'ensemble consolidé 2023 ressort à (14,8) M€ contre 2,6 M€ au titre de l'exercice précédent.

Une structure financière très solide

ACTIF 2022 2023 PASSIF 2022 2023 Actif immobilisé 52 974 65 559 Fonds propres 88 073 118 567 Stocks, en-cours - - Provisions 2 286 4 474 Clients, comptes rattachés 3 538 2 887 Dettes financières 4 324 3 148 Autres créances 8 814 9 360 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 498 1 598 Disponibilités & VMP 34 907 54 798 Autres dettes 4 052 4 816 TOTAL 100 233 132 603 TOTAL 100 233 132 603

DON'T NOD a dégagé sur l'exercice 2023 une marge brute d'autofinancement positive de 2,3 M€ contre 3,8 M€ en 2022 en lien avec les investissements accrus en marketing et a réduit son Besoin en Fonds de Roulement de 0,9 M€. Les investissements réalisés sur l'exercice 2023 (27,1 M€) ont été principalement alloués au développement du line-up très dense.

Au cours de l'exercice, DON'T NOD a considérablement renforcé ses fonds propres et sa trésorerie grâce à une levée de fonds de 45,9 M€. Ainsi, au 31 décembre 2023 les capitaux propres s'élèvent à 118,6 M€ et la trésorerie disponible atteint un niveau solide de 54,3 M€ 4 .

Au 31 décembre 2023, les dettes financières (incluant un Prêt Garanti par l'État de 2,1 M€ remboursable à échéance 2026) s'élèvent à seulement 3,1 M€, contre 4,3 M€ fin 2022.

Perspectives et développement

L'exercice 2024 a débuté par la sortie du nouvel Action-RPG narratif du studio, Banishers: Ghosts of New Eden le 13 février dernier, en partenariat avec Focus Entertainment Publishing. La réception de la communauté des fans a été exceptionnellement positive, avec un Metascore de 78 mais également un « users score » Steam de 85% à ce jour. DON'T NOD et Focus Entertainment Publishing anticipent une performance solide sur le long terme, soutenue par une communauté toujours aussi enthousiaste. Le jeu bénéficiera en mai prochain d'une campagne marketing complémentaire pour capter de nouveaux joueurs.

L'année 2024 marquera également la sortie de Lost Records: Bloom & Rage , le premier jeu développé par le studio de Montréal et les créateurs à l'origine de Life is Strange, une franchise qui compte aujourd'hui plus de 20 millions de joueurs. Des discussions sont engagées avec des leaders de l'industrie pour sécuriser les retombées économiques du jeu.

Après un cycle d'investissements ayant considérablement transformé le Groupe, DON'T NOD souhaite désormais sécuriser ses flux et consolider son développement autour de trois axes pour renforcer durablement la création de valeur :

capitaliser sur les forces du studio autour de 3 genres à succès : l'Action-RPG, l'Aventure Narrative et l'Action Aventure,

sécuriser et maximiser les revenus issus des Propriétés Intellectuelles avec un modèle plus équilibré entre édition bénéficiant de partenariats de distribution stratégiques et coproduction,

adapter l'organisation du Groupe en mettant en œuvre les leviers d'optimisation de la performance pour capitaliser sur les talents internes (stabilisation des effectifs, intégration croissante des nouvelles technologies et optimisation des achats).

Cette stratégie permettra à DON'T NOD d'acquérir une plus grande agilité pour mieux rivaliser dans une industrie en constante évolution, en répondant efficacement aux tendances du marché et aux préférences des joueuses et des joueurs ainsi que des partenaires, tout en continuant à offrir des expériences innovantes et de haute qualité.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant, avec des studios à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM et Jusant TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Agathe MONNERET

Directrice Administrative et Financière

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Amaury DUGAST

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

[1] Chiffre d'affaires + production immobilisée

[2] Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements & provisions nettes de reprise + crédits d'Impôts

[3] Résultat d'exploitation + crédits d'Impôts

[4] hors compte lié au programme de rachat d'actions

[5] Au titre des coûts engagés sur les jeux en coproduction et en auto-édition jusqu'à leurs sorties

[6] Effectif moy. 336 en 2023 vs 324 en 2022