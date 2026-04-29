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DON'T NOD : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025
information fournie par Actusnews 29/04/2026 à 19:00

Paris, 29 avril 2026 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce avoir mis à disposition du public son Rapport financier annuel au 31 décembre 2025.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique « Documents Financiers » sur le site internet investisseurs de DONTNOD, www.dontnod-bourse.com

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD
Oskar GUILBERT
Président Directeur Général

Agathe MONNERET
Directrice Administrative et Financière
invest@dont-nod.com 		ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr

Amaury DUGAST
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x3BqYJRnlJiWlZ9uaZpmbGRpbpdqk2OdmmqVmZealJfKmm+SmWhkbMmZZnJonmdm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97920-2026-04-29_cp_dne_mad_rfa_2025_vdef_vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire
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