DON'T NOD : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

Paris, 29 avril 2026 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce avoir mis à disposition du public son Rapport financier annuel au 31 décembre 2025.
Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique « Documents Financiers » sur le site internet investisseurs de DONTNOD, www.dontnod-bourse.com
À propos de DON'T NOD
DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.
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DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris
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DON'T NOD
Oskar GUILBERT
Président Directeur Général
Agathe MONNERET
Directrice Administrative et Financière
invest@dont-nod.com
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ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr
Amaury DUGAST
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : x3BqYJRnlJiWlZ9uaZpmbGRpbpdqk2OdmmqVmZealJfKmm+SmWhkbMmZZnJonmdm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97920-2026-04-29_cp_dne_mad_rfa_2025_vdef_vf.pdf
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