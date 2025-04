Don’t Nod fait le point sur le déploiement de sa stratégie d'adaptation

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe poursuit également ses discussions pour sécuriser les financements de ses productions en cours et dont les sorties s'étalent au-delà des 12 prochains mois. Par ailleurs, des collaborations externes sur des propriétés intellectuelles à succès détenues par des partenaires pourraient être envisagées afin de diversifier et sécuriser les sources de revenus.

Dans cette phase de transformation stratégique et de focalisation sur les prochains jeux, Don't Nod affiche une position de trésorerie consolidée solide de 32,9 millions d'euros (54,8 millions d'euros à fin 2023), offrant une visibilité financière au-delà des 12 prochains mois.

Par ailleurs, plus de 90% des coûts exceptionnels de réorganisation estimés à environ 2,6 millions d'euros, seront provisionnés dans les comptes à fin décembre 2024.

(AOF) - Don’t Nod annonce que dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l'emploi, 59 suppressions de poste sont programmées à terme. L’éditeur de jeu vidéo précise que 12 départs non remplacés sont déjà intervenus. Le groupe rappelle que la réduction des charges opérationnelles devrait être de l'ordre de 5 millions d’euros en année pleine, tout en préservant 5 millions d’euros de coûts externes non engagés à la suite de la rationalisation du nombre de lignes de production en France.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.