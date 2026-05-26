DON'T NOD : DON'T NOD, Lost records: Bloom and Rage récompensé lors des Canadian Game Awards

Paris, 26 mai 2026 – DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est fier d'annoncer que Lost records: Bloom & Rage , imaginé par les créateurs de Life is Strange et développé par son studio de Montréal, a remporté le prix du Choix des fans de l'année lors de l'édition 2026 des Canadian Game Awards.

Cette récompense, attribuée directement par les joueurs, vient saluer l'impact émotionnel et narratif du titre auprès de sa communauté internationale.

Lost records: Bloom & Rage était également nommé dans cinq autres catégories - Meilleure direction artistique, Meilleure musique/bande sonore, Meilleure narration, Meilleure performance (presenté par ACTRA Toronto) et Jeu de l'année.

« Recevoir cette récompense décernée par les fans est une immense émotion pour toute l'équipe. Nous avons créé Lost Records: Bloom & Rage avec la volonté de raconter une histoire profondément humaine, portée par des personnages sincères et mémorables. Voir les joueurs se connecter aussi fortement à cet univers est la plus belle des récompenses », déclare Frédérique Fourny-Jennings, Directrice Générale de DON'T NOD Montréal .

Plongez dans les années 90 et vivez l'été inoubliable de quatre lycéennes dont l'amitié, la musique et un événement inexpliqué bouleverseront leur vie à jamais. Lort records: Bloom & Rage est disponible sur PC , Xbox Series X|S , et PlayStation 5 .

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À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

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DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

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