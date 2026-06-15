DON'T NOD : DON'T NOD et l'ESA dévoilent un message de l'astronaute Sophie Adenot depuis l'ISS pour la récente sortie d'Aphelion

Paris, le 15 juin 2026 , DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est fier d'annoncer la diffusion d'une vidéo exclusive marquant une étape symbolique majeure dans sa collaboration avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA).

A l'occasion de la sortie récente d' Aphelion (disponible depuis le 28 avril 2026 sur PC (Steam) , Xbox Series X|S et PlayStation 5 ), le studio a fait parvenir l'écusson officiel de la mission du jeu à l'astronaute française Sophie Adenot, actuellement en mission à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS).

Depuis l'espace, l'astronaute a adressé un message vidéo exceptionnel aux équipes de DON'T NOD ainsi qu'à la communauté du jeu. Dans cette intervention, elle souligne les valeurs communes qui unissent la science et le jeu vidéo : l'exploration, l'espoir et la capacité des scientifiques, ingénieurs, artistes et joueurs à transformer l'imagination en réalité.

Découvrez le message de Sophie Adenot depuis l'ISS

« Recevoir ce message de Sophie Adenot depuis la Station spatiale internationale est un immense honneur et une grande fierté pour l'ensemble des équipes de DON'T NOD. Nous la remercions chaleureusement, ainsi que l'ESA, d'avoir rendu ce moment historique possible. Aphelion est avant tout une ode à l'exploration, et voir notre écusson flotter en orbite est la plus belle des récompenses », déclare Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD.

Quand la fiction rencontre l'histoire spatiale européenne Dans Aphelion , jeu d'action-aventure cinématographique, les joueurs explorent la planète gelée Persephone à travers les yeux d'Ariane Montclair, astrobiologiste de l'ESA engagée dans la mission Hope-01 dont l'objectif est de préserver l'avenir de l'humanité.

Le parallèle entre fiction et réalité est particulièrement saisissant. De Sophie Adenot, qui a puisé son inspiration dans le parcours de Claudie Haigneré, première Française à avoir voyagé dans l'espace, à Ariane Montclair, héroïne virtuelle animée par la même soif de découverte, une même conviction demeure : l'espoir est le moteur de toutes les grandes odyssées, qu'elles se déroulent dans l'espace réel ou au cœur d'univers imaginaires.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Agathe MONNERET

Directrice Administrative et Financière

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Amaury DUGAST

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

À propos de l'agence spatiale européenne

L'Agence spatiale européenne (ESA) est la porte d'entrée de l'Europe dans l'espace.

Créée en 1975, l'ESA est une organisation intergouvernementale qui a pour mission de façonner le développement des capacités spatiales de l'Europe et de veiller à ce que les investissements dans l'espace profitent aux citoyens de l'Europe et du monde entier.

L'ESA compte 23 États membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Suisse. La Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie sont des membres associés.

L'ESA a établi une coopération formelle avec quatre États membres de l'UE. Le Canada participe à certains programmes de l'ESA dans le cadre d'un accord de coopération.

En coordonnant les ressources financières et intellectuelles de ses membres, l'ESA peut entreprendre des programmes et des activités qui dépassent largement le champ d'action d'un seul pays européen. Elle travaille notamment avec l'UE à la mise en œuvre des programmes Galileo et Copernicus, ainsi qu'avec Eumetsat pour le développement de missions météorologiques.

Pour en savoir plus sur l'ESA, consultez le site www.esa.int