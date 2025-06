DON'T NOD : DON'T NOD dévoile Aphelion lors du Xbox Games Showcase - Une nouvelle IP d'action-aventure disponible dès son lancement dans l'offre Game Pass

Le jeu est développé en collaboration avec l'Agence spatiale européenne

Paris, 9 juin 2025 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, dévoile aujourd'hui Aphelion (P10), un tout nouveau jeu d'action-aventure cinématique à la troisième personne. Le jeu, développé en interne et programmé pour 2026, sera disponible dès sa sortie dans le Game Pass.

Un trailer a été dévoilé aujourd'hui lors du Xbox Games Showcase.

Découvrez le trailer : https://youtu.be/RZs_IthEb2s

« Nous poursuivons notre stratégie visant à maximiser nos revenus tout en préservant nos ambitions créatives, afin de toucher un large public. Le développement d'Aphelion s'inscrit pleinement dans cette dynamique. C'est un projet que nous portons avec passion, un jeu d'action-aventure original sur lequel nous nous sommes engagés à repousser nos standards créatifs dans l'un des genres les plus populaires. Nous sommes impatients de partager cette nouvelle expérience qui incarne pleinement l'ADN de DON'T NOD. Nous sommes également très fiers de collaborer avec l'ESA pour notre première histoire se déroulant dans l'espace et honorés qu'Aphelion ait été mis en avant lors du Xbox Games Showcase », déclare Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD .

Dans un futur proche, alors que la Terre vacille au bord du chaos, Aphelion embarque les joueurs dans un voyage émotionnel et haletant aux confins du système solaire. Ariane Montclair, astronaute chevronnée, s'écrase sur Perséphone – une planète inconnue et peut-être le dernier espoir de l'humanité. Seule au milieu de paysages hostiles et de phénomènes défiant la réalité, elle doit survivre, explorer, utiliser chaque ressource à sa disposition et retrouver son coéquipier gravement blessé, Thomas Cross.

Aphelion est une puissante expérience solo, qui mêle exploration et traversée captivantes, narration environnementale et la tension d'un gameplay furtif.

Un jeu réalisé en collaboration avec l'Agence spatiale européenne

Aphelion est développé en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA), ce qui permet d'ancrer la représentation de l'exploration spatiale dans des connaissances scientifiques réelles et des valeurs humanistes. Ariane et Thomas sont des astronautes de l'ESA et font partie de la mission fictive Hope 01. Cette collaboration permet d'intégrer des éléments authentiques de la science spatiale au cœur émotionnel du jeu.

« Depuis cinquante ans, l'ESA associe la rigueur de la science spatiale à l'imagination débordante de la science-fiction pour trouver des solutions aux plus grands défis de notre planète. Aphelion représente cet esprit - où la recherche rencontre une vision imaginative - pour inspirer la prochaine génération à porter l'ambition spatiale de l'Europe dans le futur », déclare Nadia Lüders, Partnership & Brand Licensing Officer à l'ESA.

Aphelion sortira sur Steam, Xbox Series X|S et PlayStation 5 en 2026. De plus amples informations seront bientôt dévoilées. En attendant, les fans de DON'T NOD peuvent rester informés via le site officiel , Instagram , TikTok , Facebook et X .

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant, avec des studios à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM et Jusant TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

À propos de l'agence spatiale européenne

L'Agence spatiale européenne (ESA) est la porte d'entrée de l'Europe dans l'espace.?

Créée en 1975, l'ESA est une organisation intergouvernementale qui a pour mission de façonner le développement des capacités spatiales de l'Europe et de veiller à ce que les investissements dans l'espace profitent aux citoyens de l'Europe et du monde entier.?

L'ESA compte 23 États membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Suisse. La Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie sont des membres associés.?

L'ESA a établi une coopération formelle avec quatre États membres de l'UE. Le Canada participe à certains programmes de l'ESA dans le cadre d'un accord de coopération.?

En coordonnant les ressources financières et intellectuelles de ses membres, l'ESA peut entreprendre des programmes et des activités qui dépassent largement le champ d'action d'un seul pays européen. Elle travaille notamment avec l'UE à la mise en œuvre des programmes Galileo et Copernicus, ainsi qu'avec Eumetsat pour le développement de missions météorologiques.?

Pour en savoir plus sur l'ESA, consultez le site www.esa.int