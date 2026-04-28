DON'T NOD : DON'T NOD : Aphelion est disponible sur PC, Xbox Series et PlayStation 5

Une aventure cinématographique de science-fiction

réalisée en collaboration avec l'Agence Spatiale Européenne

Paris, 28 avril 2026 – DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est très heureux d'annoncer la sortie d' Aphelion , un jeu d'aventure de science-fiction cinématographique aux confins de notre système solaire.

Le jeu est disponible sur PC (Steam) , Xbox Series X|S et PlayStation 5 . Le titre est compatible avec Xbox Play Anywhere et disponible sur le Game Pass dès sa sortie.

Regardez le trailer de sortie dès maintenant et plongez dans la peau des astronautes Ariane et Thomas de l'Agence Spatiale Européenne.

« A vec ce jeu d'action-aventure original, nous avons cherché à repousser les limites de la créativité au sein de l'un des genres les plus populaires.

Le soutien de l'ESA et de ses équipes tout au long du développement d'Aphelion a été un véritable privilège. Cette collaboration illustre une nouvelle fois la capacité du jeu vidéo à dépasser les frontières de la fiction pour mieux refléter notre réalité.

Nous sommes heureux de partager enfin avec les joueurs cette aventure intense et singulière, qui incarne pleinement l'ADN de DON'T NOD et notre passion pour des expériences fortes », déclare Oskar Guilbert, Président-Directeur Général de DON'T NOD.

L'édition physique sur PlayStation 5, baptisée Édition Pioneer, est déjà disponible en précommande et sortira le 2 juillet.

Aphelion est un jeu d'action-aventure de science-fiction aux confins de notre système solaire. Dans la peau des astronautes de l'ESA Ariane et Thomas, les joueurs découvriront et arpenteront la planète inexplorée Perséphone, et devront résoudre le mystère du crash, tout en tentant de survivre face à la présence d'une forme de vie hostile et inconnue.

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À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Agathe MONNERET

Directrice Administrative et Financière

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Amaury DUGAST

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

À propos de l'agence spatiale européenne

L'Agence spatiale européenne (ESA) est la porte d'entrée de l'Europe dans l'espace.

Créée en 1975, l'ESA est une organisation intergouvernementale qui a pour mission de façonner le développement des capacités spatiales de l'Europe et de veiller à ce que les investissements dans l'espace profitent aux citoyens de l'Europe et du monde entier.

L'ESA compte 23 États membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Suisse. La Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie sont des membres associés.

L'ESA a établi une coopération formelle avec quatre États membres de l'UE. Le Canada participe à certains programmes de l'ESA dans le cadre d'un accord de coopération.

En coordonnant les ressources financières et intellectuelles de ses membres, l'ESA peut entreprendre des programmes et des activités qui dépassent largement le champ d'action d'un seul pays européen. Elle travaille notamment avec l'UE à la mise en œuvre des programmes Galileo et Copernicus, ainsi qu'avec Eumetsat pour le développement de missions météorologiques.

Pour en savoir plus sur l'ESA, consultez le site www.esa.int