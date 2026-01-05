DON'T NOD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, 05 janvier 2026 – Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société DON'T NOD ENTERTAINMENT (FR0013331212 – ALDNE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :
- 65 975 titres
- 17 615,92 Euros en espèce
Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|93 930 titres
|76 847,92 EUR
|326 transactions
|VENTE
|69 901 titres
|55 170,09 EUR
|193 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 41 946 titres
- 40 322,49 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/07/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 10 992 titres
- 53 082,11 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
À propos de DON'T NOD
DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.
Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com
DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris
|
DON'T NOD
Oskar GUILBERT
Président Directeur Général
Agathe MONNERET
Directrice Administrative et Financière
invest@dont-nod.com
|
ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr
Amaury DUGAST
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
ANNEXE
|Achats
|Vente
|ALDNE FP
|nombre de Transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|nombre de Transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Total
|326
|93 930
|76 847,92
|193
|69 901
|55 170,09
|01/07/2025
|2
|991
|961,29
|2
|324
|320,76
|02/07/2025
|4
|3 131
|2 984,27
|1
|1
|0,97
|03/07/2025
|4
|2 971
|2 772,34
|1
|1
|0,94
|04/07/2025
|2
|206
|191,60
|2
|2
|1,90
|07/07/2025
|2
|1 121
|1 031,34
|1
|1
|0,94
|08/07/2025
|2
|54
|50,25
|2
|2
|1,94
|09/07/2025
|3
|941
|892,77
|1
|1
|0,97
|10/07/2025
|2
|85
|81,60
|1
|1
|0,96
|11/07/2025
|4
|2 501
|2 383,76
|1
|1
|0,96
|14/07/2025
|2
|2
|1,90
|2
|2
|1,92
|15/07/2025
|2
|31
|29,14
|2
|2 031
|1 949,74
|16/07/2025
|4
|1 886
|1 761,91
|1
|1
|0,96
|17/07/2025
|3
|1 156
|1 082,50
|1
|1
|0,95
|18/07/2025
|3
|1 001
|920,92
|1
|1
|0,92
|21/07/2025
|2
|443
|407,57
|1
|1
|0,93
|22/07/2025
|7
|3 658
|3 269,40
|1
|1
|0,92
|23/07/2025
|4
|1 878
|1 658,96
|1
|1
|0,90
|24/07/2025
|1
|1
|0,90
|7
|8 627
|8 198,84
|25/07/2025
|3
|871
|809,03
|1
|1
|0,93
|28/07/2025
|2
|2
|1,84
|2
|65
|61,08
|29/07/2025
|2
|241
|224,13
|1
|1
|0,93
|30/07/2025
|4
|2 401
|2 216,43
|1
|1
|0,93
|31/07/2025
|2
|61
|54,90
|2
|225
|206,98
|01/08/2025
|4
|2 301
|2 055,12
|1
|1
|0,92
|04/08/2025
|1
|1
|0,89
|3
|2 367
|2 108,35
|05/08/2025
|4
|1 747
|1 544,37
|1
|1
|0,89
|06/08/2025
|2
|38
|33,46
|2
|2
|1,80
|07/08/2025
|2
|671
|590,49
|1
|1
|0,89
|08/08/2025
|1
|1
|0,90
|3
|2 481
|2 238,10
|11/08/2025
|2
|891
|810,81
|1
|1
|0,91
|12/08/2025
|1
|1
|0,93
|1
|1
|0,93
|13/08/2025
|2
|651
|611,96
|2
|452
|433,92
|14/08/2025
|1
|1
|0,96
|2
|916
|879,36
|15/08/2025
|1
|1
|0,96
|2
|2 110
|2 025,60
|18/08/2025
|1
|1
|0,96
|2
|177
|169,92
|19/08/2025
|4
|2 301
|2 147,16
|1
|1
|0,96
|20/08/2025
|1
|1
|0,94
|2
|1 936
|1 819,84
|21/08/2025
|1
|1
|0,94
|1
|1
|0,94
|22/08/2025
|1
|1
|0,92
|2
|33
|31,00
|25/08/2025
|2
|721
|663,33
|1
|1
|0,93
|26/08/2025
|3
|1 351
|1 229,41
|1
|1
|0,91
|27/08/2025
|2
|691
|621,91
|1
|1
|0,91
|28/08/2025
|1
|1
|0,92
|1
|1
|0,92
|29/08/2025
|1
|1
|0,92
|2
|2 211
|2 034,12
|01/09/2025
|3
|1 274
|1 166,47
|2
|26
|24,44
|02/09/2025
|4
|2 006
|1 812,31
|1
|1
|0,91
|03/09/2025
|3
|1 063
|963,11
|1
|1
|0,91
|04/09/2025
|4
|1 991
|1 778,22
|1
|1
|0,92
|05/09/2025
|2
|21
|18,69
|2
|99
|90,07
|08/09/2025
|2
|66
|58,75
|1
|1
|0,90
|09/09/2025
|2
|581
|517,09
|1
|1
|0,89
|10/09/2025
|4
|1 821
|1 608,21
|2
|2
|1,82
|11/09/2025
|2
|541
|466,34
|1
|1
|0,86
|12/09/2025
|1
|1
|0,89
|2
|16
|14,24
|15/09/2025
|2
|36
|31,34
|2
|2
|1,78
|16/09/2025
|4
|1 681
|1 450,99
|1
|1
|0,89
|17/09/2025
|2
|491
|427,19
|1
|1
|0,89
|18/09/2025
|2
|481
|418,47
|1
|1
|0,87
|19/09/2025
|4
|1 491
|1 286,97
|1
|1
|0,87
|22/09/2025
|2
|95
|80,75
|1
|1
|0,85
|23/09/2025
|6
|2 271
|1 872,17
|1
|1
|0,87
|24/09/2025
|4
|1 281
|1 028,81
|1
|1
|0,81
|25/09/2025
|1
|1
|0,79
|1
|1
|0,79
|26/09/2025
|1
|1
|0,80
|2
|2 673
|2 165,12
|29/09/2025
|1
|1
|0,80
|1
|1
|0,80
|30/09/2025
|2
|93
|77,21
|2
|2 731
|2 321,35
|01/10/2025
|2
|101
|84,84
|2
|1 111
|955,44
|02/10/2025
|2
|39
|33,17
|2
|1 359
|1 182,33
|03/10/2025
|5
|2 201
|1 834,17
|1
|1
|0,87
|06/10/2025
|1
|1
|0,84
|2
|102
|85,68
|07/10/2025
|1
|1
|0,84
|2
|686
|576,24
|08/10/2025
|1
|1
|0,82
|1
|1
|0,82
|09/10/2025
|1
|1
|0,84
|1
|1
|0,84
|10/10/2025
|1
|1
|0,82
|1
|1
|0,82
|13/10/2025
|2
|60
|49,22
|1
|1
|0,84
|14/10/2025
|2
|151
|123,84
|1
|1
|0,84
|15/10/2025
|2
|160
|131,20
|1
|1
|0,82
|16/10/2025
|3
|553
|453,04
|1
|1
|0,82
|17/10/2025
|2
|426
|345,08
|1
|1
|0,83
|20/10/2025
|2
|501
|405,81
|2
|666
|552,76
|21/10/2025
|5
|2 041
|1 634,81
|2
|209
|175,53
|22/10/2025
|2
|211
|173,02
|2
|2 631
|2 210,02
|23/10/2025
|4
|1 149
|935,82
|2
|2
|1,68
|24/10/2025
|5
|2 001
|1 604,92
|1
|1
|0,82
|27/10/2025
|2
|77
|61,62
|1
|1
|0,82
|28/10/2025
|2
|111
|88,82
|2
|2
|1,64
|29/10/2025
|4
|1 421
|1 127,00
|1
|1
|0,80
|30/10/2025
|1
|1
|0,79
|2
|2 741
|2 165,39
|31/10/2025
|1
|1
|0,81
|2
|280
|226,80
|03/11/2025
|1
|1
|0,81
|2
|431
|349,11
|04/11/2025
|4
|1 591
|1 245,99
|1
|1
|0,79
|05/11/2025
|3
|541
|421,29
|1
|1
|0,79
|06/11/2025
|4
|936
|725,23
|1
|1
|0,78
|07/11/2025
|2
|331
|254,88
|1
|1
|0,78
|10/11/2025
|1
|1
|0,78
|2
|2
|1,56
|11/11/2025
|4
|1 381
|1 040,07
|1
|1
|0,77
|12/11/2025
|6
|2 181
|1 544,85
|1
|1
|0,75
|13/11/2025
|1
|1
|0,71
|3
|3 771
|2 696,61
|14/11/2025
|6
|2 441
|1 689,62
|1
|1
|0,72
|17/11/2025
|1
|1
|0,68
|1
|1
|0,68
|18/11/2025
|1
|1
|0,69
|1
|1
|0,69
|19/11/2025
|4
|1 381
|929,58
|1
|1
|0,68
|20/11/2025
|2
|411
|275,39
|1
|1
|0,69
|21/11/2025
|6
|2 081
|1 336,37
|1
|1
|0,67
|24/11/2025
|4
|1 131
|735,15
|1
|1
|0,65
|25/11/2025
|4
|1 061
|682,37
|2
|2
|1,34
|26/11/2025
|6
|1 841
|1 153,06
|5
|7 275
|4 891,72
|27/11/2025
|2
|471
|292,02
|2
|2 891
|1 850,22
|28/11/2025
|4
|1 651
|1 028,83
|1
|1
|0,63
|01/12/2025
|1
|1
|0,62
|2
|4
|2,48
|02/12/2025
|1
|1
|0,62
|1
|1
|0,62
|03/12/2025
|2
|64
|39,05
|1
|1
|0,62
|04/12/2025
|1
|1
|0,63
|1
|1
|0,63
|05/12/2025
|1
|1
|0,62
|1
|1
|0,62
|08/12/2025
|6
|2 561
|1 516,42
|1
|1
|0,62
|09/12/2025
|3
|583
|348,38
|1
|1
|0,60
|10/12/2025
|6
|1 954
|1 120,44
|1
|1
|0,59
|11/12/2025
|4
|1 281
|721,39
|2
|1 001
|590,59
|12/12/2025
|2
|401
|228,57
|1
|1
|0,57
|15/12/2025
|2
|391
|222,87
|1
|1
|0,57
|16/12/2025
|2
|381
|217,19
|2
|2
|1,18
|17/12/2025
|2
|107
|60,99
|1
|1
|0,57
|18/12/2025
|2
|371
|211,48
|1
|1
|0,58
|19/12/2025
|2
|361
|205,79
|2
|429
|253,11
|22/12/2025
|1
|1
|0,59
|4
|7 101
|4 309,89
|23/12/2025
|3
|526
|325,87
|2
|2 741
|1 754,22
|24/12/2025
|1
|1
|0,64
|2
|2 279
|1 481,34
|25/12/2025
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|26/12/2025
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|29/12/2025
|1
|1
|0,63
|2
|2 591
|1 684,13
|30/12/2025
|1
|1
|0,63
|1
|1
|0,63
|31/12/2025
|1
|1
|0,63
|1
|1
|0,63
- SECURITY MASTER Key : ypueaZlvaJyUmnJrZMlsapdkb2tilZGclmiZyGJrYpmZm3Jox5tiaMaYZnJmnGpo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95752-2026_01_05_cp_dne_liquidite_s2_2025.pdf
