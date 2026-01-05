DON'T NOD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, 05 janvier 2026 – Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société DON'T NOD ENTERTAINMENT (FR0013331212 – ALDNE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :

65 975 titres

17 615,92 Euros en espèce

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 93 930 titres 76 847,92 EUR 326 transactions VENTE 69 901 titres 55 170,09 EUR 193 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

41 946 titres

40 322,49 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/07/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

10 992 titres

53 082,11 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Agathe MONNERET

Directrice Administrative et Financière

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Amaury DUGAST

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

ANNEXE

Achats Vente ALDNE FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 326 93 930 76 847,92 193 69 901 55 170,09 01/07/2025 2 991 961,29 2 324 320,76 02/07/2025 4 3 131 2 984,27 1 1 0,97 03/07/2025 4 2 971 2 772,34 1 1 0,94 04/07/2025 2 206 191,60 2 2 1,90 07/07/2025 2 1 121 1 031,34 1 1 0,94 08/07/2025 2 54 50,25 2 2 1,94 09/07/2025 3 941 892,77 1 1 0,97 10/07/2025 2 85 81,60 1 1 0,96 11/07/2025 4 2 501 2 383,76 1 1 0,96 14/07/2025 2 2 1,90 2 2 1,92 15/07/2025 2 31 29,14 2 2 031 1 949,74 16/07/2025 4 1 886 1 761,91 1 1 0,96 17/07/2025 3 1 156 1 082,50 1 1 0,95 18/07/2025 3 1 001 920,92 1 1 0,92 21/07/2025 2 443 407,57 1 1 0,93 22/07/2025 7 3 658 3 269,40 1 1 0,92 23/07/2025 4 1 878 1 658,96 1 1 0,90 24/07/2025 1 1 0,90 7 8 627 8 198,84 25/07/2025 3 871 809,03 1 1 0,93 28/07/2025 2 2 1,84 2 65 61,08 29/07/2025 2 241 224,13 1 1 0,93 30/07/2025 4 2 401 2 216,43 1 1 0,93 31/07/2025 2 61 54,90 2 225 206,98 01/08/2025 4 2 301 2 055,12 1 1 0,92 04/08/2025 1 1 0,89 3 2 367 2 108,35 05/08/2025 4 1 747 1 544,37 1 1 0,89 06/08/2025 2 38 33,46 2 2 1,80 07/08/2025 2 671 590,49 1 1 0,89 08/08/2025 1 1 0,90 3 2 481 2 238,10 11/08/2025 2 891 810,81 1 1 0,91 12/08/2025 1 1 0,93 1 1 0,93 13/08/2025 2 651 611,96 2 452 433,92 14/08/2025 1 1 0,96 2 916 879,36 15/08/2025 1 1 0,96 2 2 110 2 025,60 18/08/2025 1 1 0,96 2 177 169,92 19/08/2025 4 2 301 2 147,16 1 1 0,96 20/08/2025 1 1 0,94 2 1 936 1 819,84 21/08/2025 1 1 0,94 1 1 0,94 22/08/2025 1 1 0,92 2 33 31,00 25/08/2025 2 721 663,33 1 1 0,93 26/08/2025 3 1 351 1 229,41 1 1 0,91 27/08/2025 2 691 621,91 1 1 0,91 28/08/2025 1 1 0,92 1 1 0,92 29/08/2025 1 1 0,92 2 2 211 2 034,12 01/09/2025 3 1 274 1 166,47 2 26 24,44 02/09/2025 4 2 006 1 812,31 1 1 0,91 03/09/2025 3 1 063 963,11 1 1 0,91 04/09/2025 4 1 991 1 778,22 1 1 0,92 05/09/2025 2 21 18,69 2 99 90,07 08/09/2025 2 66 58,75 1 1 0,90 09/09/2025 2 581 517,09 1 1 0,89 10/09/2025 4 1 821 1 608,21 2 2 1,82 11/09/2025 2 541 466,34 1 1 0,86 12/09/2025 1 1 0,89 2 16 14,24 15/09/2025 2 36 31,34 2 2 1,78 16/09/2025 4 1 681 1 450,99 1 1 0,89 17/09/2025 2 491 427,19 1 1 0,89 18/09/2025 2 481 418,47 1 1 0,87 19/09/2025 4 1 491 1 286,97 1 1 0,87 22/09/2025 2 95 80,75 1 1 0,85 23/09/2025 6 2 271 1 872,17 1 1 0,87 24/09/2025 4 1 281 1 028,81 1 1 0,81 25/09/2025 1 1 0,79 1 1 0,79 26/09/2025 1 1 0,80 2 2 673 2 165,12 29/09/2025 1 1 0,80 1 1 0,80 30/09/2025 2 93 77,21 2 2 731 2 321,35 01/10/2025 2 101 84,84 2 1 111 955,44 02/10/2025 2 39 33,17 2 1 359 1 182,33 03/10/2025 5 2 201 1 834,17 1 1 0,87 06/10/2025 1 1 0,84 2 102 85,68 07/10/2025 1 1 0,84 2 686 576,24 08/10/2025 1 1 0,82 1 1 0,82 09/10/2025 1 1 0,84 1 1 0,84 10/10/2025 1 1 0,82 1 1 0,82 13/10/2025 2 60 49,22 1 1 0,84 14/10/2025 2 151 123,84 1 1 0,84 15/10/2025 2 160 131,20 1 1 0,82 16/10/2025 3 553 453,04 1 1 0,82 17/10/2025 2 426 345,08 1 1 0,83 20/10/2025 2 501 405,81 2 666 552,76 21/10/2025 5 2 041 1 634,81 2 209 175,53 22/10/2025 2 211 173,02 2 2 631 2 210,02 23/10/2025 4 1 149 935,82 2 2 1,68 24/10/2025 5 2 001 1 604,92 1 1 0,82 27/10/2025 2 77 61,62 1 1 0,82 28/10/2025 2 111 88,82 2 2 1,64 29/10/2025 4 1 421 1 127,00 1 1 0,80 30/10/2025 1 1 0,79 2 2 741 2 165,39 31/10/2025 1 1 0,81 2 280 226,80 03/11/2025 1 1 0,81 2 431 349,11 04/11/2025 4 1 591 1 245,99 1 1 0,79 05/11/2025 3 541 421,29 1 1 0,79 06/11/2025 4 936 725,23 1 1 0,78 07/11/2025 2 331 254,88 1 1 0,78 10/11/2025 1 1 0,78 2 2 1,56 11/11/2025 4 1 381 1 040,07 1 1 0,77 12/11/2025 6 2 181 1 544,85 1 1 0,75 13/11/2025 1 1 0,71 3 3 771 2 696,61 14/11/2025 6 2 441 1 689,62 1 1 0,72 17/11/2025 1 1 0,68 1 1 0,68 18/11/2025 1 1 0,69 1 1 0,69 19/11/2025 4 1 381 929,58 1 1 0,68 20/11/2025 2 411 275,39 1 1 0,69 21/11/2025 6 2 081 1 336,37 1 1 0,67 24/11/2025 4 1 131 735,15 1 1 0,65 25/11/2025 4 1 061 682,37 2 2 1,34 26/11/2025 6 1 841 1 153,06 5 7 275 4 891,72 27/11/2025 2 471 292,02 2 2 891 1 850,22 28/11/2025 4 1 651 1 028,83 1 1 0,63 01/12/2025 1 1 0,62 2 4 2,48 02/12/2025 1 1 0,62 1 1 0,62 03/12/2025 2 64 39,05 1 1 0,62 04/12/2025 1 1 0,63 1 1 0,63 05/12/2025 1 1 0,62 1 1 0,62 08/12/2025 6 2 561 1 516,42 1 1 0,62 09/12/2025 3 583 348,38 1 1 0,60 10/12/2025 6 1 954 1 120,44 1 1 0,59 11/12/2025 4 1 281 721,39 2 1 001 590,59 12/12/2025 2 401 228,57 1 1 0,57 15/12/2025 2 391 222,87 1 1 0,57 16/12/2025 2 381 217,19 2 2 1,18 17/12/2025 2 107 60,99 1 1 0,57 18/12/2025 2 371 211,48 1 1 0,58 19/12/2025 2 361 205,79 2 429 253,11 22/12/2025 1 1 0,59 4 7 101 4 309,89 23/12/2025 3 526 325,87 2 2 741 1 754,22 24/12/2025 1 1 0,64 2 2 279 1 481,34 25/12/2025 0 0 0,00 0 0 0,00 26/12/2025 0 0 0,00 0 0 0,00 29/12/2025 1 1 0,63 2 2 591 1 684,13 30/12/2025 1 1 0,63 1 1 0,63 31/12/2025 1 1 0,63 1 1 0,63