DON'T NOD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, 08 juillet 2024 – Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société DON'T NOD ENTERTAINMENT (FR0013331212 – ALDNE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2024 :

36 119 titres

48 447,11 Euros en espèce

Au cours du 1 er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 68 331 titres 214 255,01 EUR 279 transactions VENTE 58 024 titres 189 754,16 EUR 214 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

25 812 titres

73 849,81 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/07/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

10 992 titres

53 082,11 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Il est rappelé qu'il a été procédé en date du 26 octobre 2023, à un apport complémentaire de 100 000,00 Euros en espèces.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant, avec des studios à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM et Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Agathe MONNERET

Directrice Administrative et Financière

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Amaury DUGAST

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

ANNEXE

Achats Vente ALDNE FP Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux

en EUR Total 279 68 331 214 255,01 214 58 024 189 754,16 01/01/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 02/01/2024 1 1 4,97 2 351 1 744,47 03/01/2024 5 1 751 7 860,72 1 1 4,72 04/01/2024 1 1 4,45 1 1 4,45 05/01/2024 3 751 3 188,37 1 1 4,37 08/01/2024 1 1 4,40 3 1 071 4 888,40 09/01/2024 1 1 4,42 1 1 4,42 10/01/2024 1 1 4,50 1 1 4,50 11/01/2024 2 341 1 500,50 1 1 4,50 12/01/2024 2 341 1 466,32 1 1 4,32 15/01/2024 1 1 4,36 3 1 031 4 602,36 16/01/2024 1 1 4,53 3 380 1 722,73 17/01/2024 2 361 1 581,18 1 1 4,38 18/01/2024 5 1 751 7 335,35 1 1 4,35 19/01/2024 2 341 1 398,17 1 1 4,17 22/01/2024 2 91 373,24 1 1 4,24 23/01/2024 1 1 4,10 5 2 241 9 939,10 24/01/2024 1 1 4,52 3 362 1 665,22 25/01/2024 1 1 4,60 1 1 4,60 26/01/2024 1 1 4,57 1 1 4,57 29/01/2024 1 1 4,67 2 1 078 5 066,57 30/01/2024 1 1 4,56 1 1 4,56 31/01/2024 2 371 1 595,49 2 1 002 4 508,99 01/02/2024 2 381 1 634,49 1 1 4,29 02/02/2024 1 1 4,30 3 1 078 4 752,50 05/02/2024 1 1 4,50 1 1 4,50 06/02/2024 1 1 4,33 1 1 4,33 07/02/2024 1 1 4,33 2 901 3 964,33 08/02/2024 6 2 271 9 054,20 1 1 4,20 09/02/2024 2 461 1 890,10 1 1 4,10 12/02/2024 1 1 4,20 2 961 4 036,20 13/02/2024 1 1 4,30 2 931 4 003,30 14/02/2024 1 1 4,48 4 2 061 9 372,48 15/02/2024 3 943 4 140,69 3 588 2 680,85 16/02/2024 1 1 4,48 1 1 4,48 19/02/2024 1 1 4,50 2 841 3 784,50 20/02/2024 2 521 2 292,40 1 1 4,40 21/02/2024 6 2 691 11 196,41 4 1 249 5 276,97 22/02/2024 4 1 124 4 547,17 1 1 4,17 23/02/2024 6 2 581 9 964,01 1 1 4,01 26/02/2024 2 471 1 742,76 1 1 3,76 27/02/2024 2 461 1 705,70 1 1 3,70 28/02/2024 6 2 401 8 400,80 1 1 3,80 29/02/2024 5 1 781 5 920,56 1 1 3,56 01/03/2024 1 1 3,32 1 1 3,32 04/03/2024 1 1 3,33 1 1 3,33 05/03/2024 1 1 3,27 1 1 3,27 06/03/2024 1 1 3,30 2 1 201 4 083,30 07/03/2024 1 1 3,40 2 3 10,20 08/03/2024 1 1 3,38 1 1 3,38 11/03/2024 1 1 3,35 1 1 3,35 12/03/2024 5 1 821 5 689,23 1 1 3,23 13/03/2024 7 1 863 5 796,46 1 1 3,16 14/03/2024 2 381 1 143,08 1 1 3,08 15/03/2024 2 371 1 113,04 1 1 3,04 18/03/2024 1 1 3,10 1 1 3,10 19/03/2024 4 682 1 965,42 1 1 3,00 20/03/2024 2 255 714,09 1 1 2,89 21/03/2024 4 879 2 525,21 1 1 2,91 22/03/2024 1 1 2,80 2 971 2 912,80 25/03/2024 1 1 3,10 2 1 351 4 188,10 26/03/2024 1 1 3,10 1 1 3,10 27/03/2024 1 1 3,14 1 1 3,14 28/03/2024 12 4 709 12 639,65 6 3 101 8 256,87 29/03/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 01/04/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 02/04/2024 2 304 808,74 3 905 2 484,00 03/04/2024 3 661 1 751,42 2 679 1 860,46 04/04/2024 1 1 2,63 1 1 2,63 05/04/2024 2 421 1 094,63 1 1 2,63 08/04/2024 2 421 1 052,50 1 1 2,50 09/04/2024 1 1 2,50 2 1 371 3 564,50 10/04/2024 3 720 1 893,24 2 1 331 3 593,60 11/04/2024 1 1 2,66 5 3 111 8 359,82 12/04/2024 1 1 2,67 1 1 2,67 15/04/2024 1 1 2,61 2 1 181 3 188,61 16/04/2024 2 551 1 432,61 1 1 2,61 17/04/2024 2 422 1 105,64 3 1 751 4 727,62 18/04/2024 7 2 889 7 950,20 6 3 025 8 479,55 19/04/2024 2 551 1 487,79 1 1 2,79 22/04/2024 1 1 2,72 6 2 196 6 101,78 23/04/2024 3 908 2 714,40 2 1 031 2 989,80 24/04/2024 1 1 3,04 1 1 3,04 25/04/2024 7 2 801 8 104,66 1 1 2,96 26/04/2024 1 1 2,82 1 1 2,82 29/04/2024 3 652 1 847,95 3 1 680 4 871,95 30/04/2024 2 167 477,62 1 1 2,86 01/05/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 02/05/2024 1 1 2,98 2 1 091 3 381,98 03/05/2024 2 123 369,04 6 2 728 8 443,78 06/05/2024 1 1 3,06 2 120 369,58 07/05/2024 1 1 3,05 2 195 604,45 08/05/2024 1 1 3,04 1 1 3,04 09/05/2024 1 1 3,05 1 1 3,05 10/05/2024 1 1 3,14 1 1 3,14 13/05/2024 1 1 3,10 2 208 644,80 14/05/2024 9 4 016 11 739,81 1 1 3,09 15/05/2024 2 521 1 510,98 2 102 303,96 16/05/2024 1 1 2,95 1 1 2,95 17/05/2024 1 1 2,88 1 1 2,88 20/05/2024 1 1 2,94 2 1 121 3 362,94 21/05/2024 1 1 3,06 1 1 3,06 22/05/2024 1 1 3,01 1 1 3,01 23/05/2024 1 1 2,99 1 1 2,99 24/05/2024 5 1 865 5 399,08 1 1 2,92 27/05/2024 1 1 2,92 1 1 2,92 28/05/2024 1 1 3,00 2 1 078 3 341,70 29/05/2024 2 521 1 511,00 1 1 3,00 30/05/2024 2 551 1 487,81 1 1 2,81 31/05/2024 1 1 2,84 1 1 2,84 03/06/2024 1 1 2,80 3 1 024 2 885,20 04/06/2024 1 1 2,80 1 1 2,80 05/06/2024 1 1 2,77 2 1 111 3 221,77 06/06/2024 2 289 820,78 2 532 1 553,38 07/06/2024 2 571 1 598,95 1 1 2,95 10/06/2024 2 581 1 568,87 1 1 2,87 11/06/2024 1 1 2,73 1 1 2,73 12/06/2024 2 430 1 212,60 2 1 111 3 221,82 13/06/2024 5 2 231 6 301,00 3 1 233 3 514,16 14/06/2024 10 4 654 12 423,80 1 1 2,80 17/06/2024 4 1 522 3 794,26 2 536 1 382,82 18/06/2024 1 1 2,57 2 1 361 3 538,57 19/06/2024 1 1 2,50 2 1 291 3 356,50 20/06/2024 2 521 1 302,52 1 1 2,52 21/06/2024 1 1 2,55 1 1 2,55 24/06/2024 2 531 1 274,45 1 1 2,45 25/06/2024 2 541 1 244,34 1 1 2,34 26/06/2024 1 1 2,22 1 1 2,22 27/06/2024 2 561 1 234,25 4 2 091 4 684,63 28/06/2024 7 3 621 7 138,00 1 1 2,00