Domino's Pizza sous pression après des résultats trimestriels décevants
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 17:31
Dans le détail, le BPA s'affiche à 4,13 dollars, en recul par rapport aux 4,33 dollars enregistrés un an plus tôt et inférieur au consensus de 4,27 dollars.
Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 1,15 milliard de dollars, légèrement sous les 1,16 milliard attendus. Aux Etats-Unis, les ventes à périmètre comparable progressent de 0,9%, contre 2,6% anticipé, tandis qu'elles reculent de 0,4% à l'international à taux de change constant, alors qu'une hausse de 0,7% était attendue. L'EBIT ressort en revanche légèrement au-dessus des attentes à 230,4 millions de dollars (227,2 millions attendus).
"La dynamique s'annonce d'autant plus complexe que les bases de comparaison deviennent progressivement plus exigeantes, après une année 2025 marquée par une montée en puissance de la croissance trimestrielle. Par ailleurs, les effets positifs de certaines initiatives lancées l'an dernier, comme la Stuffed Crust Pizza ou le partenariat avec DoorDash, commencent à s'atténuer. Dans ce contexte, si la pression sur les ventes comparables persiste, Domino's pourrait être amené à accélérer son expansion en augmentant le rythme d'ouverture de nouveaux points de vente, afin de capter les opportunités liées aux fermetures attendues chez ses principaux concurrents", souligne Bernstein.
Depuis le début de l'année, l'action de la firme américaine recule de près de 20%.
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