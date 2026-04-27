Domino's Pizza sous les attentes au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 14:31
Domino's Pizza a dans le même temps déçu sur son activité, avec des ventes à périmètre constant inférieures aux attentes, dans un environnement toujours marqué par la prudence des consommateurs américains, pénalisés par l'inflation et les incertitudes économiques et géopolitiques.
Dans ce contexte, Domino's a enregistré une progression de 0,9% de ses ventes à périmètre constant aux Etats-Unis, nettement en deçà du consensus de 2,72%, selon les données LSEG. Un an plus tôt, elles avaient reculé d'environ 0,5%.
A l'international, les ventes à périmètre constant ont reculé de 0,4%, là encore sous les attentes des analystes qui anticipaient une hausse de 0,7%.
Domino's a également annoncé un programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars. En février, l'entreprise a indiqué viser une croissance d'environ 3% de ses ventes à périmètre constant aux Etats-Unis en 2026, dans la continuité de l'an dernier, avec une dynamique attendue plus forte au premier semestre.
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