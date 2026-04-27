Domino's Pizza fait état de ventes inférieures aux attentes au T1

Domino's Pizza DPZ.O a publié des ventes à magasins comparables inférieures aux attentes au premier trimestre, dans un contexte de recul des dépenses des consommateurs américains sous l'effet de l'inflation et des incertitudes économiques et géopolitiques.

L'action du géant de la pizza chutait de près de 4% dans les échanges avant Bourse.

Les consommateurs, déjà accablés par une forte inflation et un marché du travail fragile, se préparent à un nouveau coup dur avec la hausse des coûts de transport, qui menace de faire encore grimper les prix des denrées alimentaires.

Cette évolution est susceptible d'accélérer la tendance consistant à privilégier des repas à moindre coût consommés à domicile, ce qui pèse de fait sur les ventes des restaurants et des chaînes de restauration rapide.

Domino's, qui a également annoncé un programme de rachat d'actions d’un milliard de dollars (851,79 millions d'euros), a enregistré une croissance de 0,9% de ses ventes à magasins comparables aux États-Unis au cours du trimestre, en deçà de l'estimation moyenne des analystes, qui tablaient sur une hausse de 2,7%, selon des données compilées par LSEG.

La confiance des consommateurs américains est tombée à un plus bas historique en avril, les ménages restant focalisés sur les effets inflationnistes du conflit au Moyen-Orient, tandis que le Livre beige de la Réserve fédérale fait état de tensions financières persistantes et d'une sensibilité accrue aux prix.

Les ménages ont également puisé dans leur épargne pour soutenir leurs dépenses.

Le groupe a enregistré une baisse de 0,4% de ses ventes à magasins comparables à l'international, alors que les analystes attendaient une hausse de 0,7%, en raison de pressions exercées par les franchisés dans certaines régions comme l'Australie.

Pour attirer une clientèle sensible aux prix, Domino's a relancé son offre "Best Deal Ever" à 9,99 dollars, aux côtés de promotions telles que "Mix and Match" et "Emergency Pizza", et a lancé de nouveaux produits comme une pizza à croûte farcie au parmesan.

Le groupe a dit en février s'attendre à une croissance de 3% des ventes à magasins comparables aux États-Unis pour l'exercice 2026, un niveau similaire à celui de l'année précédente, avec une progression plus marquée au premier semestre qu'au second.

Domino's a affiché un bénéfice trimestriel par action de 4,13 dollars, contre 4,33 dollars un an plus tôt, pénalisé par une charge avant impôts de 30 millions de dollars liée à une réévaluation de son investissement dans DPC Dash, une société de portefeuille principalement active dans l'exploitation de chaînes de restauration rapide.

Les analystes tablaient sur un bénéfice de 4,27 dollars par action.

(Reportage Anuja Bharat Mistry, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)