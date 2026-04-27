Domino's Pizza enregistre un recul de son chiffre d'affaires annuel mondial alors que les clients réduisent leurs dépenses ; le cours de l'action s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Domino's enregistre son premier recul trimestriel des ventes aux États-Unis depuis un an

* Annonce un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars

* Le cours de l'action chute d'environ 10 % dans l'après-midi

(Ajout d'informations issues de la conférence téléphonique aux paragraphes 3 et 10; commentaire d'un analyste au paragraphe 5; contexte aux paragraphes 8 et 9) par Anuja Bharat Mistry

Domino's Pizza DPZ.O a prévu lundi une croissance plus modérée de ses ventes annuelles à magasins comparables aux États-Unis et à l'international, le moral des consommateurs en berne et la concurrence féroce pesant sur la demande, ce qui a fait chuter son action d'environ 10 %.

Les consommateurs, déjà confrontés à un coût de la vie élevé et à un marché du travail morose , subissent une nouvelle pression alors que les tensions au Moyen-Orient font grimper les coûts de transport , ce qui alimente les craintes inflationnistes et entraîne une baisse des dépenses discrétionnaires, notamment pour les repas au restaurant.

Le moral des consommateurs a chuté en mars à son plus bas niveau depuis le début de la pandémie de COVID-19, l'inflation pesant sur les décisions d'achat, a déclaré le directeur général Russell Weiner lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

Le plus grand exploitant mondial de chaînes de pizzerias prévoit une croissance des ventes comparables aux États-Unis et à l'international de l'ordre d'un chiffre unique faible en 2026. Cela contraste avec ses prévisions antérieures, qui tablaient sur une hausse de 3 % des ventes aux États-Unis et de 1 % à 2 % à l'international.

« La hausse des prix des denrées alimentaires et des coûts énergétiques pèse déjà sur les bénéfices à court terme, mais si la hausse des prix du carburant dissuade les consommateurs de dépenser, cela se fera sentir au cours des deux prochains trimestres — c'est la raison pour laquelle les perspectives sont plus prudentes pour le moment », a déclaré Brian Mulberry, directeur de la stratégie marketing chez Zacks Investment Management.

Le chiffre d'affaires comparable de la société aux États-Unis a progressé de 0,9 % au premier trimestre, un résultat inférieur à l'estimation moyenne des analystes qui tablaient sur une hausse de 2,72 %, ce qui constitue son premier écart par rapport aux prévisions depuis un an, selon les données compilées par LSEG. Il y a un an, le chiffre d'affaires avait reculé d'environ 0,5 %.

« Domino's est peut-être confronté à un marché américain plus difficile que prévu. L'inflation et le ralentissement économique, en particulier pour les consommateurs à faibles revenus, ont pesé sur son chiffre d'affaires », a déclaré Bruce Winder, consultant indépendant en commerce de détail.

Pour attirer les clients soucieux du rapport qualité-prix, Domino's a lancé des offres telles que la « Best Deal Ever » à 9,99 $, ainsi que les formules « Mix and Match » et « Emergency Pizza ». Cette stratégie s'inscrit dans une tendance générale à l'accessibilité financière, McDonald's MCD.N et Burger King multipliant eux aussi les offres à bas prix.

Domino's a même élargi son menu en lançant, entre autres, une pizza à la croûte farcie au parmesan.

« La concurrence dans le secteur des pizzerias à service rapide s'est intensifiée au premier trimestre, les acteurs nationaux proposant des offres comparables, voire identiques, à celles qui ont fait la renommée de Domino's en matière de rapport qualité-prix », a déclaré M. Weiner.

La société, qui a annoncé un rachat d'actions d'un milliard de dollars, a enregistré une baisse de 0,4 % de son chiffre d'affaires trimestriel à périmètre constant à l'international, manquant ainsi l'estimation d'une hausse de 0,7 %.

Son bénéfice par action de 4,13 dollars est resté en deçà de l'estimation de 4,27 dollars, pénalisé par une charge avant impôts de 30 millions de dollars liée à certains investissements.