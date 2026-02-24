Domino's Pizza en hausse, JP Morgan ayant relevé la valeur de l'action à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 février - ** Les actions de Domino's Pizza en hausse de 2,4% à 410,13 $
** JP Morgan relève sa recommandation sur l'action de "neutre" à "surpondérer".
** La société de courtage indique que les activités de franchise sont remarquablement stables, avec seulement 23 unités sur 7 186 fermées au cours des 3 dernières années
** Les efforts supplémentaires autour de promotions telles que "best deal ever" sont susceptibles de permettre de bons comparables - tout comme les efforts autour d'une offre élargie de poulets au prix et à la vitesse de la marque", déclare la société de courtage
** 18 des 35 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 15 à "conserver" et 2 à "vendre" ou moins; leur PT médian est de 492 $ - données compilées par LSEG
** L'action a chuté de ~1% en 2025
