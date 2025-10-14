Domino's Pizza dépasse les prévisions de ventes au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Domino's Pizza a augmenté sur un an de 6,2% à 1,15 milliard de dollars. Il dépasse le consensus de 1,14 milliard de dollars. Les ventes ont augmenté en raison de la hausse des revenus de la chaîne d'approvisionnement et de celle des redevances et des frais de franchise aux États-Unis, ainsi que des revenus publicitaires. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 12,2% à 223,2 millions de dollars sur cette période. En revanche, le bénéfice net a diminué de 5,2% à 139,3 millions de dollars.

Par action, le bénéfice dilué s'est élevé à 4,08 dollars soit une baisse de 2,6%. Or, il est supérieur au consensus du marché : 3,96 dollars.

