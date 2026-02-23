Domino's en hausse après des ventes américaines supérieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions de la chaîne de pizzas Domino's

DPZ.O en hausse de 4,8% à 403,04 $ avant le marché

** La société dépasse les estimations pour les ventes à magasins comparables du 4ème trimestre aux Etats-Unis, grâce à la demande alimentée par des promotions à valeur ajoutée et de nouveaux menus innovants

** Les ventes américaines à magasins comparables de Domino's ont augmenté de 3,7% pour le trimestre, au-dessus des estimations des analystes qui tablaient sur une croissance de 3,47% - données compilées par LSEG

** Pendant ce temps, les ventes internationales à magasins comparables ont augmenté de 0,7%, manquant les estimations des analystes de 1,03% en raison d'une demande tiède et d'une forte concurrence dans des régions telles que l'Australie et le Japon

** Le bénéfice par action du quatrième trimestre s'élève à 5,35 $, contre 4,89 $ l'année précédente, mais il est inférieur aux estimations de 5,37 $

** Les actions ont chuté de 15,6 % au cours des 12 derniers mois