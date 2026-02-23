 Aller au contenu principal
Domino's en hausse après des ventes américaines supérieures aux estimations
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 12:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions de la chaîne de pizzas Domino's

DPZ.O en hausse de 4,8% à 403,04 $ avant le marché

** La société dépasse les estimations pour les ventes à magasins comparables du 4ème trimestre aux Etats-Unis, grâce à la demande alimentée par des promotions à valeur ajoutée et de nouveaux menus innovants

** Les ventes américaines à magasins comparables de Domino's ont augmenté de 3,7% pour le trimestre, au-dessus des estimations des analystes qui tablaient sur une croissance de 3,47% - données compilées par LSEG

** Pendant ce temps, les ventes internationales à magasins comparables ont augmenté de 0,7%, manquant les estimations des analystes de 1,03% en raison d'une demande tiède et d'une forte concurrence dans des régions telles que l'Australie et le Japon

** Le bénéfice par action du quatrième trimestre s'élève à 5,35 $, contre 4,89 $ l'année précédente, mais il est inférieur aux estimations de 5,37 $

** Les actions ont chuté de 15,6 % au cours des 12 derniers mois

Valeurs associées

DOMINO'S PIZZA
384,6100 USD NASDAQ -0,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

