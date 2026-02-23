 Aller au contenu principal
Domino's dépasse ses estimations de ventes aux États-Unis grâce à des offres qui attirent les clients soucieux de leur budget
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 12:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actions au paragraphe 2)

Domino's Pizza DPZ.O a dépassé lundi les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires à magasins comparables du quatrième trimestre aux États-Unis, les promotions de la chaîne de restauration rapide axées sur la valeur et les nouveaux produits du menu ayant alimenté la demande. Les actions de la société cotée en bourse aux États-Unis ont augmenté d'environ 5 % dans les échanges avant bourse. Les consommateurs, en particulier les ménages à faible revenu, optent de plus en plus pour des repas préparés à la maison plutôt que pour des sorties au restaurant, car ils resserrent leur budget face à la hausse des prix des produits de première nécessité, , tels que les produits d'épicerie et d'autres produits alimentaires.

Comme beaucoup de ses concurrents, Domino's propose davantage de promotions pour attirer les clients, y compris la relance de son "Best Deal Ever" à 9,99 $, ainsi que l'introduction de saveurs fraîches et de nouveaux articles de menu, tels que la pizza à croûte farcie au parmesan.

Les ventes de Domino's dans les magasins comparables aux États-Unis ont augmenté de 3,7 % pour le trimestre clos le 28 décembre, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 3,47 %, selon les données compilées par LSEG.

Domino's a également bénéficié de partenariats avec des sociétés de livraison de nourriture en ligne telles que DoorDash

DASH.O , qui ont aidé la chaîne de pizzas à étendre sa portée.

"À l'horizon 2026, nous prévoyons une augmentation significative de notre part de marché au sein d'une catégorie de pizzas QSR aux États-Unis qui continue de croître", a déclaré le directeur général Russell Weiner dans le communiqué.

Dans le même temps, les ventes internationales à magasins comparables ont augmenté de 0,7 %, manquant les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,03 %, en raison d'une demande tiède et d'une forte concurrence dans des régions telles que l'Australie et le Japon. La faiblesse de la demande mondiale a intensifié la concurrence pour attirer les clients soucieux de leur budget, avec des rivaux tels que le géant du hamburger McDonald's MCD.N et Yum Brands YUM.N , la société mère de Taco Bell, qui lancent également des repas à prix réduit à partir de 5 dollars pour stimuler les ventes. Les chaînes haut de gamme telles que Chipotle Mexican Grill, en revanche, ont vu leurs ventes diminuer en raison d'une baisse des dépenses .

La plus grande chaîne de pizzas au monde a affiché un bénéfice trimestriel dilué par action de 5,35 $, contre 4,89 $ il y a un an, mais il a été inférieur aux estimations de 5,37 $ par action.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

