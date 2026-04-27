Domino's chute à son plus bas niveau depuis près de trois ans après avoir publié des prévisions de ventes annuelles décevantes aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)
27 avril - ** L'action de la chaîne de pizzerias Domino's
DPZ.O plonge de 10,5% à 329,22 dollars, son plus bas niveau depuis juillet 2023
** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuis juillet 2024, si les pertes se confirment
** La société prévoit une croissance des ventes à magasins comparables aux États-Unis dans la fourchette basse à un chiffre pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 3%
** Elle invoque la pression croissante sur le moral des consommateurs, une inflation tenace et une concurrence de plus en plus intense parmi ses concurrents du secteur de la restauration rapide
** L'entreprisemanque également les estimations de ventes pour le premier trimestre , les consommateurs américains, dont le budget est serré, réduisant leurs dépenses de restauration
** Affiche une croissance trimestrielle des ventes à magasins comparables aux États-Unis de 0,9% contre une estimation des analystes de 2,72% - données compilées par LSEG
** Enregistre un BPA trimestriel de 4,13 $ contre des estimations de 4,27 $
** DPZ annonce un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars
** À la clôture d'hier, DPZ affichait une baisse de 11,8% depuis le début de l'année
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