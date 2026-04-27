 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Domino's chute à son plus bas niveau depuis près de trois ans après avoir publié des prévisions de ventes annuelles décevantes aux États-Unis
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 16:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

27 avril - ** L'action de la chaîne de pizzerias Domino's

DPZ.O plonge de 10,5% à 329,22 dollars, son plus bas niveau depuis juillet 2023

** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuis juillet 2024, si les pertes se confirment

** La société prévoit une croissance des ventes à magasins comparables aux États-Unis dans la fourchette basse à un chiffre pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 3%

** Elle invoque la pression croissante sur le moral des consommateurs, une inflation tenace et une concurrence de plus en plus intense parmi ses concurrents du secteur de la restauration rapide

** L'entreprisemanque également les estimations de ventes pour le premier trimestre , les consommateurs américains, dont le budget est serré, réduisant leurs dépenses de restauration

** Affiche une croissance trimestrielle des ventes à magasins comparables aux États-Unis de 0,9% contre une estimation des analystes de 2,72% - données compilées par LSEG

** Enregistre un BPA trimestriel de 4,13 $ contre des estimations de 4,27 $

** DPZ annonce un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars

** À la clôture d'hier, DPZ affichait une baisse de 11,8% depuis le début de l'année

Valeurs associées

DOMINO'S PIZZA
332,3100 USD NASDAQ -2,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank