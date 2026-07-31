Dominion, premier fournisseur américain de services aux centres de données, dépasse les prévisions de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les chiffres relatifs à la demande en centres de données dans le premier paragraphe et des précisions sur les documents déposés dans le cadre de la fusion au septième point) par Sumit Saha et Laila Kearney

Dominion Energy D.N , le fournisseur d’électricité américain desservant la plus grande zone de centres de données au monde, a annoncé vendredi un bénéfice et un chiffre d’affaires supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre, la demande des centres de données ayant dépassé les 50 gigawatts et compensé la hausse des charges d’exploitation.

Le résultat d'exploitation ajusté du segment Virginie de Dominion a progressé de 22% pour atteindre 670 millions de dollars au cours du trimestre, tandis que les charges d'exploitation globales ont bondi à 4,15 milliards de dollars, contre 2,71 milliards l'année dernière, les services publics continuant d'augmenter leurs dépenses en carburant, en modernisation du réseau et en maintenance pour répondre à la demande croissante en électricité.

Voici plus de détails:

* Les services publics d’électricité américains se livrent à une course effrénée pour répondre à une demande d’électricité record , tirée par les centres de données très gourmands en énergie nécessaires au développement de l’intelligence artificielle, le territoire desservi par Dominion couvrant le plus grand pôle mondial de centres de données, situé en Virginie du Nord.

* Le chiffre d’affaires trimestriel de Dominion a atteint 4,48 milliards de dollars, contre 3,81 milliards il y a un an, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 4,04 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le résultat d'exploitation ajusté de son segment de Caroline du Sud a reculé d'environ 3,7% pour s'établir à 105 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin.

* La société, dont le siège se trouve à Richmond, en Virginie, a affiché un bénéfice ajusté de 79 centimes par action, dépassant les prévisions de 68 centimes par action.

* Dominion a indiqué que son segment de Virginie avait conclu des contrats portant sur près de 53,8 gigawatts (GW) de capacité de centres de données en juillet, soit une hausse de 5,3 GW par rapport à décembre.

* En mai, Dominion et NextEra Energy NEE.N ont annoncé un accord de fusion d’un montant de 66,8 milliards de dollars qui donnera naissance à l’un des plus grands groupes d’électricité au monde. Les deux sociétés devront désormais surmonter une série d’obstacles réglementaires pour finaliser l’opération.

* Dominion a déposé diverses demandes auprès des autorités réglementaires fédérales et des États, et certaines audiences clés consacrées à l’examen des pièces à conviction débuteront le 17 novembre, a indiqué la société.

* Dominion fournit de l’électricité à 3,6 millions de clients en Virginie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, ainsi que du gaz naturel à 500 000 clients en Caroline du Sud.