Dominion et NextEra proposent un programme de fournisseurs en Virginie d'un milliard de dollars par an

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Dominion Energy D.N et NextEra Energy NEE.N ont annoncé lundi qu'elles mettraient en place un programme de soutien aux fournisseurs de Virginie d'une valeur pouvant atteindre 1 milliard de dollars par an pendant cinq ans si leur projet de fusion était approuvé.

Elles avaient annoncé en mai leur projet de fusion , alors que la demande croissante en électricité générée par les centres de données, les véhicules électriques et d'autres secteurs d'activité entraîne une nouvelle vague de regroupements dans le secteur des services publics.

* NextEra et Dominion ont déclaré que ce nouveau programme permettrait d’orienter les dépenses vers les sous-traitants, les fournisseurs et les prestataires de services de Virginie.

* Elles ont proposé de prolonger de deux à quatre ans les crédits mensuels de 10 dollars sur la facture et d’augmenter de 100 millions de dollars l’aide financière accordée par Dominion aux personnes à faibles revenus jusqu’en 2038.

* Ces engagements comprennent un fonds de 100 millions de dollars destiné au développement de la main-d’œuvre, l’organisation d’un sommet annuel sur l’énergie dans l’État et le maintien des effectifs actuels dans cet État pendant cinq ans.

* La société issue de la fusion disposera d’une tour abritant un siège social commun, financée par les actionnaires, dans la capitale de l’État, Richmond.

* La gouverneure de Virginie, Abigail Spanberger, a déclaré en août qu’elle interviendrait dans l’examen réglementaire de la fusion, en faisant pression pour obtenir des engagements en matière d’accessibilité financière de l’électricité, de protection de l’emploi et d’investissements dans les énergies propres.

* Les actionnaires des deux sociétés ont approuvé la fusion proposée, d'un montant de 66,8 milliards de dollars, au début du mois. L'opération, qui est en attente des autorisations réglementaires, devrait être finalisée au cours du second semestre 2027.