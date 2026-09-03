Dominion Energy obtient l'approbation de ses actionnaires pour sa fusion avec NextEra

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Dominion Energy D.N a indiqué jeudi dans un communiqué réglementaire que ses actionnaires avaient approuvé, lors d'une assemblée extraordinaire, la fusion de 66,8 milliards de dollars avec NextEra Energy NEE.N , annoncée précédemment, avec 671,32 millions de voix en faveur de l'opération.

Les deux entreprises avaient annoncé en mai leur projet de fusion , qui devrait donner naissance à l’un des plus grands groupes d’électricité au monde, dans un contexte d’expansion des centres de données, grands consommateurs d’énergie, destinés à soutenir l’intelligence artificielle.

Basée en Virginie, Dominion dessert la plus grande concentration de centres de données au monde.

La reprise de la demande en électricité et l’électrification croissante des transports et d’autres secteurs ont déclenché une vague de fusions majeures entre entreprises d’électricité ces dernières années, après près de deux décennies de stagnation de la consommation d’électricité.

Cette opération, qui est en attente d’autorisations réglementaires, donnera naissance à la troisième plus grande entreprise énergétique américaine, derrière les géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N , ainsi qu’à une entité dont la valeur d’entreprise dépassera celle des deux autres plus grandes entreprises d’électricité américaines réunies.

La gouverneure de Virginie, Abigail Spanberger, a déclaré en août qu’elle interviendrait dans l’examen réglementaire de la fusion entre NextEra et Dominion, en exigeant des engagements concernant l’accessibilité financière des factures d’électricité, la protection de l’emploi et les investissements dans les énergies propres.

La gouverneure a indiqué qu’elle se constituerait officiellement partie à la procédure devant la Commission des sociétés de l’État de Virginie, ce qui lui donnerait accès aux dossiers et lui permettrait de soulever des questions et d’exprimer ses préoccupations concernant l’opération.

De son côté, la gouverneure du Maine, Janet Mills , a également déclaré le même mois que cet accord conférerait à NextEra un contrôle excessif sur les actifs énergétiques de la Nouvelle-Angleterre, limiterait la concurrence et rendrait plus difficile la réduction des coûts énergétiques.

En avril, une loi adoptée dans le Maine avait imposé un moratoire sur les nouveaux centres de données, alors que les inquiétudes grandissaient quant à leur impact sur les factures d’électricité et l’environnement.