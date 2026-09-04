Dominion Energy et NextEra obtiennent l'accord de leurs actionnaires pour leur projet de fusion

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(Reformulation du paragraphe 1, ajout d'une citation du directeur général de NextEra au paragraphe 6)

Les actionnaires de Dominion Energy

D.N et de NextEra Energy NEE.N ont approuvé le projet de fusion de 66,8 milliards de dollars proposé par les deux sociétés, selon des documents réglementaires publiés jeudi.

Les sociétés avaient annoncé en mai leur projet de fusion , qui devrait donner naissance à l’un des plus grands groupes d’électricité au monde, dans un contexte d’expansion des centres de données très gourmands en énergie destinés à soutenir l’intelligence artificielle.

Basée en Virginie, Dominion dessert la plus grande concentration de centres de données au monde.

La reprise de la demande en électricité et l’électrification croissante des transports et d’autres secteurs ont déclenché une vague de fusions majeures entre services publics ces dernières années, après près de deux décennies de stagnation de la consommation d’électricité.

Cette opération, qui est en attente d’autorisations réglementaires, donnera naissance à la troisième plus grande entreprise énergétique américaine, derrière les géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N , ainsi qu’à une entité dont la valeur d’entreprise dépassera celle des deux autres plus grandes entreprises électriques américaines réunies.

"Bien que l’approbation des actionnaires constitue une avancée importante, il reste encore du chemin à parcourir alors que nous passons par les procédures d’autorisation réglementaires au niveau des États et au niveau fédéral", a déclaré John Ketchum, directeur général de NextEra, dans un document déposé auprès de la SEC.

La gouverneure de Virginie, Abigail Spanberger, a déclaré en août qu’elle interviendrait dans l’examen réglementaire de la fusion entre NextEra et Dominion, en exigeant des engagements concernant l’accessibilité financière des factures d’électricité, la protection de l’emploi et les investissements dans les énergies propres.

La gouverneure a indiqué qu’elle se constituerait officiellement partie à la procédure devant la Virginia State Corporation Commission, ce qui lui donnerait accès aux dossiers et lui permettrait de soulever des questions et d’exprimer ses préoccupations concernant l’opération.

De son côté, la gouverneure du Maine, Janet Mills , a également déclaré le même mois que cet accord conférerait à NextEra un contrôle excessif sur les actifs énergétiques de la Nouvelle-Angleterre, limiterait la concurrence et rendrait plus difficile la réduction des coûts énergétiques.

En avril, une loi du Maine avait imposé un moratoire sur les nouveaux centres de données, alors que les inquiétudes grandissaient quant à leur impact sur les factures d’électricité et l’environnement.