Dominion dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une hausse de la demande en électricité en Virginie

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Le fournisseur d'énergie américain Dominion Energy D.N a dépassé les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre vendredi, grâce à une hausse de la demande en électricité en Virginie.

La consommation d'électricité aux États-Unis a atteint son deuxième record consécutif en 2025 et devrait encore augmenter au cours des deux prochaines années, les centres de données faisant sortir la consommation d'électricité d'une période de deux décennies de stagnation.

L'indice S&P 500 suivi par les services publics .SPLRCU a progressé de 7,5 % au cours du trimestre clos le 31 mars.

Le résultat d'exploitation ajusté du segment Virginie de Dominion a augmenté de 19,4 % pour atteindre 670 millions de dollars au premier trimestre, mais il a reculé de 17,1 % à 126 millions de dollars pour le segment Caroline du Sud.

Dominion Energy, basée à Richmond, en Virginie, a déclaré avoir conclu des contrats pour près de 51 gigawatts (GW) de capacité de centres de données en mars, soit une hausse de 2,5 GW par rapport à décembre.

La filiale de Dominion en Virginie dessert le plus grand cluster de centres de données au monde, dont la capacité est supérieure à celle des quatre autres plus grands clusters mondiaux de centres de données réunis, selon la société.

Elle a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 5,02 milliards de dollars, contre 4,08 milliards il y a un an, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 4,51 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 95 cents par action, contre une estimation des analystes de 91 cents par action.

La société a confirmé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année 2026, comprises entre 3,45 et 3,69 dollars par action.