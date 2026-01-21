Dôm Finance a un nouveau responsable commercial information fournie par Agefi Asset Management • 21/01/2026 à 08:00









Stéphane Brunel a rejoint Dôm Finance en tant que responsable commercial, annonce-t-il sur LinkedIn. Il arrive en provenance de O2 où il était directeur commercial depuis un peu plus d’un an. Avant cela, Stéphane Brunel a passé trois ans au développement commercial d’Ossiam, affilié de Natixis Investment Managers, société pour laquelle il a aussi travaillé pendant dix ans sur les appels d’offres. Stéphane Brunel a aussi officié au sein du groupe ABN Amro (Neuflize OBC Investissements et Neuflize) et chez Cholet Dupont.

