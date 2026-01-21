Dôm Finance a un nouveau responsable commercial

Stéphane Brunel a rejoint Dôm Finance en tant que responsable commercial, annonce-t-il sur LinkedIn. Il arrive en provenance de O2 où il était directeur commercial depuis un peu plus d’un an. Avant cela, Stéphane Brunel a passé trois ans au développement commercial d’Ossiam, affilié de Natixis Investment Managers, société pour laquelle il a aussi travaillé pendant dix ans sur les appels d’offres. Stéphane Brunel a aussi officié au sein du groupe ABN Amro (Neuflize OBC Investissements et Neuflize) et chez Cholet Dupont.
A lire aussi
-
Castel, géant des boissons, est "dans le collimateur" du fisc français avec un "redressement" pouvant atteindre le milliard d'euros, a déclaré mardi le dirigeant de sa branche vins, rapidement désavoué par sa maison-mère, qui évoque des "éléments inexacts", sur ... Lire la suite
-
(Actualisé avec L'Oréal, Atos, secteur technologique, InPost, Barry Callebaut, Rio Tinto, TKMS) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les ... Lire la suite
-
Le distributeur belge Colruyt va supprimer plus de 700 emplois en France, dont environ 600 dans la région de Dole (Jura), dans le cadre de la cession imminente de 100 de ses 105 magasins français à quatre autres enseignes de supermarchés, a-t-on appris mardi de ... Lire la suite
-
Netflix , qui tente un coûteux rachat de Warner Bros Discovery (WBD), peine encore à convaincre les investisseurs malgré sa croissance ininterrompue, encore confirmée mardi par ses résultats annuels. Le titre, qui avait déjà perdu près de 30% en trois mois, a encaissé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer