Dolsten, l'ancien directeur de la recherche et du développement de Pfizer, se retire de la course au conseil d'administration de Novo Nordisk
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 23:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mikael Dolsten, ancien directeur de la recherche et du développement de Pfizer PFE.N , a retiré sa candidature au conseil d'administration de Novo Nordisk

NOVOb.CO , a annoncé jeudi le fabricant danois de médicaments, invoquant des raisons personnelles.

Valeurs associées

NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PFIZER
25,805 USD NYSE -0,27%
© 2025 Thomson Reuters.

