Dolsten, l'ancien directeur de la recherche et du développement de Pfizer, se retire de la course au conseil d'administration de Novo Nordisk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mikael Dolsten, ancien directeur de la recherche et du développement de Pfizer PFE.N , a retiré sa candidature au conseil d'administration de Novo Nordisk

NOVOb.CO , a annoncé jeudi le fabricant danois de médicaments, invoquant des raisons personnelles.