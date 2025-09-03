 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 718,24
+0,84%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dollar Tree s'effondre, les prévisions de bénéfices trimestriels étant inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 16:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

3 septembre - ** L'action du distributeur discount Dollar Tree DLTR.O chute d'environ 9 % à 101,94 $

** Le bénéfice du troisième trimestre devrait être conforme aux 57 cents par action déclarés au deuxième trimestre, ce qui est inférieur aux estimations de 1,33 $

** La hausse des coûts liés aux droits de douane est à l'origine de la stagnation des bénéfices par rapport au trimestre précédent

** Les ventes annuelles devraient se situer entre 19,3 et 19,5 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions antérieures de 18,5 à 19,1 milliards de dollars, et le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 5,32 et 5,72 dollars, contre 5,15 à 5,65 dollars prévus antérieurement

** Les résultats du deuxième trimestre sont supérieurs aux prévisions

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 49 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DOLLAR TREE
101,2700 USD NASDAQ -9,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank