Dollar Tree s'effondre, les prévisions de bénéfices trimestriels étant inférieures aux estimations

(Mises à jour)

3 septembre - ** L'action du distributeur discount Dollar Tree DLTR.O chute d'environ 9 % à 101,94 $

** Le bénéfice du troisième trimestre devrait être conforme aux 57 cents par action déclarés au deuxième trimestre, ce qui est inférieur aux estimations de 1,33 $

** La hausse des coûts liés aux droits de douane est à l'origine de la stagnation des bénéfices par rapport au trimestre précédent

** Les ventes annuelles devraient se situer entre 19,3 et 19,5 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions antérieures de 18,5 à 19,1 milliards de dollars, et le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 5,32 et 5,72 dollars, contre 5,15 à 5,65 dollars prévus antérieurement

** Les résultats du deuxième trimestre sont supérieurs aux prévisions

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 49 % depuis le début de l'année