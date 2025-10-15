 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 079,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés

Dollar Tree maintient ses objectifs pour 2025
information fournie par AOF 15/10/2025 à 14:45

(AOF) - En amont de sa journée investisseurs aujourd'hui, Dollar Tree a maintenu ce mercredi ses perspectives pour l’exercice 2025. Le groupe table toujours sur un bénéfice par action ajusté compris entre 5,32 et 5,72 dollars. Le chiffre d'affaires sur cet exercice est attendu entre 19,3 et 19,5 milliards de dollars. Dans le même temps, l'entreprise américaine de grande distribution à bas prix a annoncé qu'il visait une croissance du bénéfice par action de 12 à 15% par an sur la période 2026-2028. Le BPA pour l'exercice 2026 devrait croître entre 17 et 19%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DOLLAR TREE
95,9700 USD NASDAQ +0,41%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank