Dollar Tree maintient ses objectifs pour 2025

(AOF) - En amont de sa journée investisseurs aujourd'hui, Dollar Tree a maintenu ce mercredi ses perspectives pour l’exercice 2025. Le groupe table toujours sur un bénéfice par action ajusté compris entre 5,32 et 5,72 dollars. Le chiffre d'affaires sur cet exercice est attendu entre 19,3 et 19,5 milliards de dollars. Dans le même temps, l'entreprise américaine de grande distribution à bas prix a annoncé qu'il visait une croissance du bénéfice par action de 12 à 15% par an sur la période 2026-2028. Le BPA pour l'exercice 2026 devrait croître entre 17 et 19%.

