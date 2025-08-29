Dollar Tree en hausse après que Telsey Advisory Group l'ait relevé à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** Les actions de Dollar Tree DLTR.O ont augmenté de 1 % à 113,76 $ en pré-marché après que Telsey Advisory Group ait relevé le titre de "Market Perform" à "Outperform" avant la publication du rapport du 2e trimestre de la société le 3 septembre

** La société de courtage a également relevé son objectif de cours de 100 $ à 130 $; le nouvel objectif de cours représente une prime de 15,6 % par rapport à la dernière clôture

** La stratégie multi-points de vente de Dollar Tree et les améliorations réussies du format des magasins stimulent les ventes

** Selon Telsey Advisory Group, Dollar Tree devrait également bénéficier de la décision du gouvernement américain de mettre fin à l'exemption de minimis , qui avait auparavant aidé les détaillants à forte valeur ajoutée tels que Shein et Temu

** La société de courtage s'attend à ce que la société connaisse une croissance plus régulière après la vente de Family Dollar

** 11 des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "supérieure", 15 comme "conservée" et une comme "vendue"; leur estimation médiane est de 109 $, selon les estimations compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de près de 50,12 % depuis le début de l'année