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Dollar Tree dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une demande soutenue
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 12:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations et de détails tirés du paragraphe 2)

Le distributeur à bas prix Dollar Tree

DLTR.O a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, soutenu par une demande résiliente pour ses produits abordables, notamment les produits de première nécessité, dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

L'action de la société, qui a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour la deuxième fois, a reculé d'environ 3 % avant l'ouverture du marché. La société a toutefois revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel et table désormais sur un résultatcompris entre 7 ,70et 8 ,05dollars , incluant un effet positif d’environ 0,60 dollar lié à l’impact net des remboursements de droits de douane.

Son chiffre d’affairestrimestriel a progressé de 7 % pour s’établir à 4,89 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 6,3 % à 4,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel entre 20,5 et 20,7 milliards de dollars, alors que les estimations s'élevaient à 20,65 milliards de dollars

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