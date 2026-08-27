Dollar Tree dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

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DLTR.O a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d’affaires du deuxième trimestre, soutenue par une demande soutenue pour ses produits abordables, notamment les produits de première nécessité, malgré l’incertitude macroéconomique.

Le chiffre d’affaires trimestriel de la société a progressé de 7 % pour atteindre 4,89 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 6,3 % à 4,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.