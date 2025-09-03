Dollar Tree chute en raison de prévisions de bénéfices décevantes pour le trimestre en cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions du distributeur discount Dollar Tree DLTR.O ont baissé d'environ 5 % à 105,2 dollars avant l'ouverture du marché

** La société prévoit un bénéfice trimestriel ajusté stable en raison de l'augmentation des coûts liés aux droits de douane

** DLTR déclare que le coût des ventes du T2 a augmenté à près de 3 milliards de dollars par rapport à 2,67 milliards de dollars il y a un an, en raison des tarifs douaniers et des remises plus élevées sur certains articles

** Le distributeur s'attend néanmoins à des ventes de 19,3 à 19,5 milliards de dollars, supérieures aux prévisions précédentes de 18,5 à 19,1 milliards de dollars, et à un bénéfice par action ajusté de 5,32 à 5,72 dollars, contre 5,15 à 5,65 dollars prévus précédemment

** La société affiche également des résultats trimestriels supérieurs à la moyenne

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 49 % depuis le début de l'année