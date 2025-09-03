 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Dollar Tree chute en raison de prévisions de bénéfices décevantes pour le trimestre en cours
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 14:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions du distributeur discount Dollar Tree DLTR.O ont baissé d'environ 5 % à 105,2 dollars avant l'ouverture du marché

** La société prévoit un bénéfice trimestriel ajusté stable en raison de l'augmentation des coûts liés aux droits de douane

** DLTR déclare que le coût des ventes du T2 a augmenté à près de 3 milliards de dollars par rapport à 2,67 milliards de dollars il y a un an, en raison des tarifs douaniers et des remises plus élevées sur certains articles

** Le distributeur s'attend néanmoins à des ventes de 19,3 à 19,5 milliards de dollars, supérieures aux prévisions précédentes de 18,5 à 19,1 milliards de dollars, et à un bénéfice par action ajusté de 5,32 à 5,72 dollars, contre 5,15 à 5,65 dollars prévus précédemment

** La société affiche également des résultats trimestriels supérieurs à la moyenne

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 49 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters.

