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Dollar General revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à périmètre constant
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 12:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chaîne de magasins discount Dollar General ( DG.N ) a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à périmètre constant, misant sur ses produits de première nécessité à bas prix pour attirer les consommateurs à la recherche de bonnes affaires dans un contexte d'incertitude macroéconomique. La société prévoit désormais une croissance annuelle de ses ventes à magasins comparables comprise entre 2,5% et 2,9%, contre une prévision précédente de 2,2% à 2,7%.

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