Dollar General revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la demande soutenue pour les produits à prix réduits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions, du contexte au paragraphe 3 et de détails aux paragraphes 4 et 5)

Le distributeur à bas prix Dollar General

DG.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfices annuels , les consommateurs recherchant des produits de première nécessité abordables dans un contexte d'incertitude économique.

L'action de la société a progressé d'environ 3 % en pré-ouverture.

La hausse des prix de l'essence due à la guerre en Iranpèsedavantage sur le budget des consommateurs, déjà mis à rude épreuve par des facteurs tels que les droits de douane américains sur les importations et l'incertitude sur le marché du travail liée à l'IA, ce qui profite aux chaînes de magasins à un dollar comme Dollar General.

Son principal concurrent , Dollar Tree DLTR.O ,avait également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices la semaine dernière.

La société prévoit un bénéfice par action pour l'exercice 2026 compris entre 7,20 et 7,45 dollars, contre une prévision antérieure de 7,10 à 7,35 dollars, et a déclaré ne pas tenir compte de l'impact potentiel des remboursements de droits de douane.

Elle continue de tabler sur une croissance annuelle des ventes à magasins comparables comprise entre 2,2% et 2,7%.