Dollar General réduit ses gains après que l'entreprise ait signalé des pressions sur les consommateurs au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 17:09

28 août - ** Les actions de Dollar General DG.N réduisent les gains réalisés avant le marché, avec une dernière hausse d'environ 1 % à 111,88 $, après que l'entreprise ait revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels

** DG prévoit une croissance du chiffre d'affaires net de 2025 comprise entre 4,3 % et 4,8 %, contre une prévision antérieure de 3,7 % à 4,7 %, en misant sur la résistance de la demande pour ses produits à prix réduits

** Le bas de la fourchette de nos prévisions tient compte d'une pression croissante sur les dépenses de consommation à mesure que nous avançons dans la seconde moitié de l'année, le quatrième trimestre étant potentiellement plus touché que le troisième", déclare la directrice financière Kelly Dilts

** Le bénéfice par action ajusté annuel devrait se situer entre 5,80 et 6,30 dollars, contre une fourchette précédente de 5,20 à 5,80 dollars

** Le distributeur discount dépasse également les estimations de ventes à magasins comparables du 2ème trimestre, aidé par l'augmentation du trafic des clients

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de DG ont augmenté d'environ 47 % depuis le début de l'année

