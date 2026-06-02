Dollar General bat les attentes et relève ses objectifs

Fort d'un BPA meilleur que prévu au titre de son 1er trimestre comptable, Dollar General relève sa fourchette cible pour l'ensemble de son exercice 2026, anticipant désormais un BPA annuel compris entre 7,20 et 7,45 USD, contre une estimation précédente de 7,10 à 7,35 USD.

Toujours pour l'exercice en cours, le groupe de distribution à bas prix basé dans le Tennessee table sur une progression d'environ 3,7 à 4,2% de son chiffre d'affaires, dont une croissance à magasins comparables de l'ordre de 2,2 à 2,7%.

Sur les trois premiers mois de son exercice, Dollar General a dégagé un BPA en augmentation de 12,4% à 2,00 USD, alors que les analystes anticipaient en moyenne 1,53 USD, ainsi qu'un résultat opérationnel en croissance de 10,8% à 638,5 MUSD.

À 10,8 MdsUSD, son chiffre d'affaires a augmenté de 3,4%, grâce à la fois à l'accroissement net de son parc de magasins et à une hausse de 2% de ses ventes à magasins comparables, portée par une fréquentation accrue des clients de 1,4% et par une progression de 0,5% du ticket moyen.

"La nature essentielle de notre offre et notre empreinte étendue nous positionnent bien pour naviguer dans l'environnement macroéconomique actuel", estime son CEO Todd Vasos, qui reste confiant dans la capacité du groupe à atteindre ses objectifs à long terme.