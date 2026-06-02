 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dollar General bat les attentes et relève ses objectifs
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 13:25

Fort d'un BPA meilleur que prévu au titre de son 1er trimestre comptable, Dollar General relève sa fourchette cible pour l'ensemble de son exercice 2026, anticipant désormais un BPA annuel compris entre 7,20 et 7,45 USD, contre une estimation précédente de 7,10 à 7,35 USD.

Toujours pour l'exercice en cours, le groupe de distribution à bas prix basé dans le Tennessee table sur une progression d'environ 3,7 à 4,2% de son chiffre d'affaires, dont une croissance à magasins comparables de l'ordre de 2,2 à 2,7%.

Sur les trois premiers mois de son exercice, Dollar General a dégagé un BPA en augmentation de 12,4% à 2,00 USD, alors que les analystes anticipaient en moyenne 1,53 USD, ainsi qu'un résultat opérationnel en croissance de 10,8% à 638,5 MUSD.

À 10,8 MdsUSD, son chiffre d'affaires a augmenté de 3,4%, grâce à la fois à l'accroissement net de son parc de magasins et à une hausse de 2% de ses ventes à magasins comparables, portée par une fréquentation accrue des clients de 1,4% et par une progression de 0,5% du ticket moyen.

"La nature essentielle de notre offre et notre empreinte étendue nous positionnent bien pour naviguer dans l'environnement macroéconomique actuel", estime son CEO Todd Vasos, qui reste confiant dans la capacité du groupe à atteindre ses objectifs à long terme.

Valeurs associées

DOLLAR GENERAL
109,970 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
71,2 -36,31%
CAC 40
8 183,8 +0,46%
SOITEC
151,45 +2,89%
HAFFNER ENERGY
0,3145 -3,82%
Pétrole Brent
94,15 -1,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank