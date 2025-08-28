Dollar General augmente ses prévisions de bénéfices et de ventes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions de Dollar General DG.N ont augmenté de 6,5 % à 118 $avant le marché après que l'entreprise ait augmenté ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels

** La société s'attend à une croissance des ventes nettes de 4,3 % à 4,8 % en 2025 contre une prévision antérieure de 3,7 % à 4,7 %, misant sur une demande résiliente pour ses produits à prix réduits

** Les prévisions de bénéfice par action ajusté se situent entre 5,80 et 6,30 dollars, contre 5,20 et 5,80 dollars précédemment

** Le distributeur discount dépasse également les estimations de ventes à magasins comparables du 2ème trimestre, aidé par l'augmentation du trafic des clients

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de DG ont augmenté d'environ 47 % depuis le début de l'année