 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 776,53
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dollar General augmente ses prévisions de bénéfices et de ventes annuelles
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions de Dollar General DG.N ont augmenté de 6,5 % à 118 $avant le marché après que l'entreprise ait augmenté ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels

** La société s'attend à une croissance des ventes nettes de 4,3 % à 4,8 % en 2025 contre une prévision antérieure de 3,7 % à 4,7 %, misant sur une demande résiliente pour ses produits à prix réduits

** Les prévisions de bénéfice par action ajusté se situent entre 5,80 et 6,30 dollars, contre 5,20 et 5,80 dollars précédemment

** Le distributeur discount dépasse également les estimations de ventes à magasins comparables du 2ème trimestre, aidé par l'augmentation du trafic des clients

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de DG ont augmenté d'environ 47 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DOLLAR GENERAL
111,300 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank