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Dolfines signe deux nouveaux contrats internationaux
information fournie par Zonebourse 05/08/2026 à 18:25
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Dolfines, entreprise de conseil en excellence opérationnelle pour les industries à haut risque, annonce la signature par sa filiale Dolfines Gulf Consultancy LLC de deux nouveaux accords stratégiques dans les secteurs pétrolier et gazier : un contrat-cadre pluriannuel avec un groupe énergétique international pour la réalisation d'audits d'appareils de forage, et un protocole d'accord (Memorandum of Agreement) avec un opérateur indépendant de l'exploration-production portant sur des prestations d'inspection et d'audit.

Contrat-cadre pour des audits d'appareils de forage

Le contrat-cadre a été signé avec un groupe énergétique international de premier plan, actif dans l'exploration-production avec une production d'environ 300 000 barils équivalent pétrole par jour. Cet accord constitue le renouvellement d'un premier contrat conclu en 2018, dans le cadre duquel Dolfines a réalisé des prestations d'inspection et d'audit d'appareils de forage à travers 12 pays ces 15 dernières années.

Ce renouvellement témoigne de la confiance accordée au groupe et consolide sa présence en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il illustre également la reconnaissance de l'expertise de Dolfines dans le domaine des audits d'appareils de forage, activité pour laquelle le groupe a audité plus de 1 350 unités à travers le monde depuis 2010.

Au-delà de son périmètre actuel, ce partenariat constitue également un levier pour développer des synergies commerciales et promouvoir l'ensemble des expertises du groupe, notamment ses services HSE, auprès de ce client stratégique.

Protocole d'accord pour des services d'inspection et d'audit

En outre, le protocole d'accord a été signé avec un opérateur indépendant international de l'exploration-production pour la fourniture de services d'inspection et d'audit.

Partenaire historique du groupe depuis 2007, cet opérateur est présent dans une vingtaine de pays et exploite près d'une trentaine d'appareils de forage et d'unités d'intervention en activité. En 2025, il a enregistré une production brute d'environ 500 000 barils équivalent pétrole par jour.

Depuis le début de cette collaboration, Dolfines a réalisé près de 60 missions pour ce client.

Conclu pour une durée initiale de trois ans et renouvelable deux fois pour une période d'un an, cet accord vise à simplifier et standardiser le recours aux services d'inspection et d'audit au sein des différentes filiales de ce groupe.

Il ouvre notamment la voie au déploiement de campagnes d'inspection portant sur plus d'une dizaine d'unités de forage et de work-over (intervention lourde sur un puits existant de pétrole ou de gaz) en cours de production réparties dans plusieurs régions du monde.

Un premier projet a d'ores et déjà été engagé pour la filiale camerounaise de l'opérateur, concernant une unité actuellement mobilisée à Dubaï.

Par ailleurs, des discussions sont en cours avec trois autres filiales du groupe en vue du lancement de missions similaires dans les prochains mois.

Dolfines dispose désormais de plusieurs contrats-cadres de cette nature. L'expérience acquise sur ces dispositifs démontre leur capacité à générer des opportunités récurrentes et à soutenir durablement la croissance du chiffre d'affaires du groupe. Ils ont représenté en 2025, plus de 50% du chiffre d'affaires de la division Oil and Gas.

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