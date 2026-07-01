DOLFINES : Groupe DOLFINES : point d'activité commerciale au titre du 1er semestre 2026

Montigny Le Bretonneux, le 1 er juillet 2026

Groupe DOLFINES : point d'activité commerciale

au titre du 1 er semestre 2026

DOLFINES (FR001400SP13-ALDOL), entreprise de conseil en excellence opérationnelle pour les industries à haut risque, publie son point d'activité commerciale au titre du premier semestre 2026. Dans un contexte géopolitique et énergétique marqué par de fortes tensions, le Groupe enregistre des succès commerciaux sur plusieurs entités.

AEGIDE INTERNATIONAL - OUTILS DIGITAUX & CULTURE SÉCURITÉ

Aegide International aborde ce semestre avec l'ambition de faire de ses outils d'évaluation digitaux (SafeView, SCA, Safety Skills Track, SafeDrive) un avantage concurrentiel durable.

Développés et mis sur le marché en début d'année, ces outils permettent l'évaluation de la culture sécurité et de la compétence HSE, tout en ouvrant la voie à des missions d'accompagnement plus larges.

Les premières retombées commerciales confirment la pertinence de cette orientation stratégique : un opérateur pétrolier et gazier international a engagé un programme d'évaluation et de diagnostic de la compétence HSE via l'outil Safety Skills Track (45 K€), en complément d'un Baromètre Culture Sécurité réalisé au printemps 2026 (17 K€).

En parallèle de ces missions, un industriel français gérant des infrastructures publiques d'eau et d'électricité en Afrique de l'Ouest a mandaté Aegide pour un accompagnement sur l'évaluation et l'amélioration de sa culture sécurité (42 K€). Ces contrats constituent des portes d'entrée à fort potentiel, susceptibles de se prolonger par des prestations plus larges d'accompagnement et de formation.

Un acteur majeur des travaux publics a confié à Aegide une mission de chargé QSE sur deux chantiers du Grand Paris (145 K€, démarrage avril 2026), positionnant l'entité au cœur d'un programme d'infrastructure nationale à fort enjeu et forte visibilité.

Deux autres clients ont confié le développement de modules e-learning (100 K€ au total), venant compléter un portefeuille de thématiques déjà existantes.

8.2 ADVISORY - ÉNERGIES RENOUVELABLES & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'équipe 8.2 Advisory franchit ce semestre un cap dans sa transformation digitale. Plusieurs outils intégrant l'intelligence artificielle ont été développés pour augmenter la qualité et l'efficacité des prestations (amélioration des analyses SCADA, RT et LTA, automatisation des évaluations financières dans le cadre des due diligences techniques). Ces outils permettent d'accélérer les analyses tout en renforçant la rigueur et la reproductibilité des livrables.

Cette même expertise est désormais mobilisée dans une logique de diversification stratégique : l'équipe évalue la pertinence d'acquisitions d'actifs photovoltaïques (PV) et de stockage par batteries (BESS) susceptibles de générer des revenus récurrents pour le Groupe via un actif tangible au bilan.

DOLFINES FRANCE

Dolfines SA a signé une nouvelle mission de prestation de services en management HSE (100 K€) dans la continuité d'une relation commerciale préexistante avec un industriel du secteur du tabac pour sa filière allemande. Cette référence, hors du périmètre traditionnel de l'énergie, illustre sa capacité à répondre aux exigences HSE des industries à hauts risques.

DOLFINES LATAM

L'équipe Dolfines LATAM consolide son ancrage au Brésil et élargit sa proposition de valeur au-delà de la stricte inspection technique. Aux côtés de ses missions réglementaires habituelles (audit NR13 pour un opérateur de forage offshore en avril 2026 et une inspection d'un appareil de workover dans l'État de Bahia en mai 2026), l'équipe a décroché une commande de 120 K€ auprès d'un contracteur de forage offshore de premier plan, pour des missions d'analyse des facteurs humains.

DOLFINES GULF CONSULTANCY

En Europe et en Afrique, l'équipe a enregistré plusieurs nouvelles commandes significatives dont une mission d'acceptance d'unités de forage onshore et offshore au Congo et en Italie pour le même opérateur (200 K€), un contrat avec un opérateur indépendant au Turkménistan (150 K€) et une mission d'inspection en Roumanie (20 K€).

Le renouvellement d'un contrat de coaching HSE auprès d'un opérateur majeur en Afrique du Nord (800 K€) constitue le socle de visibilité de l'entité pour le second semestre et illustre la profondeur des relations de confiance bâties par l'équipe.

Une IOC internationale a mandaté l'équipe pour la sélection et l'audit préalable d'unités de forage onshore en Chine et en Irak (150 K€), démontrant la capacité de l'entité à opérer sur des théâtres géographiques exigeants.

Par ailleurs, à mi-juin, le premier projet en Oman avec une major nationale sera lancé dans le cadre du contrat-cadre déjà en place, marquant une entrée de référence dans la région.

En conclusion, les commandes signées par le Groupe DOLFINES et ses filiales témoignent d'une activité commerciale solide mais qui a cependant était négativement impactée par le conflit au Moyen Orient. Depuis le début de l'année, le Groupe a signé 2,54 M€ de nouvelles commandes. Le carnet de commande du groupe s'élève actuellement à 3 M€, dont la quasi-totalité sera facturé au cours de l'exercice 2026.

Le Groupe reste attentif aux opportunités de développement dans l'ensemble de ses métiers et confiant dans la montée en puissance de ses nouvelles offres pour le second semestre.

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est une entreprise de conseil en excellence opérationnelle, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR001400SP13 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

Avertissement : Le présent document contient des énoncés prospectifs. Ceux-ci sont susceptibles d'être affectés par des facteurs, connus et inconnus, difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de DOLFINES, qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des perspectives exprimées, sous-entendues ou évoquées explicitement par les déclarations de la Société.