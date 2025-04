DOLFINES (EX DIETSWELL) : Résultats 2024

Montigny Le Bretonneux, le 28 avril 2025

RESULTATS 2024

Confirmation du rétablissement des équilibres financiers : Excédent Brut d'Exploitation légèrement positif Réduction significative de la dette financière nette



Signature de plusieurs accords-cadres majeurs au cours du 1 er trimestre 2025

DOLFINES, expert en services à l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2024.

Le Conseil d'administration de DOLFINES SA, réuni sous la présidence d'Adrien Bourdon Feniou, Président-Directeur général, a arrêté les comptes de DOLFINES SA pour l'exercice 2024.

La présentation des résultats du groupe DOLFINES s'effectue sur la base des comptes sociaux de DOLFINES SA, certifiés par ses commissaires aux comptes, ainsi que des principales données financières de ses quatre filiales opérationnelles actives, chacune détenue à 100% par DOLFINES SA. Le rapport d'activité et le rapport financier au 31 décembre 2024 sont disponibles sur le site www.dolfines.com , rubrique Investisseurs.

Les comptes du groupe ne font pas encore l'objet d'une consolidation certifiée par un commissaire aux comptes. Toutefois, les tableaux ci-dessous présentent une consolidation proforma des comptes afin de fournir une image fidèle de la situation du groupe.

En millions d'euros 2024 2023 2022 Chiffre d'affaires 10,24 8,03 7,65 Excédent Brut d'Exploitation 0+ (1,74) (1,28) Résultat net (Part du groupe) 1 (0,51) (24,55) (4,18)

1 Dont (20,3) M€ de résultat financier négatif et (2,7) M€ d'éléments exceptionnels négatifs en 2023 et (2,4) M€ de résultat financier négatif en 2022

En millions d'euros Au 31 déc. 2024 Au 31 déc. 2023 Au 31 déc. 2022 Capitaux propres (Part du groupe) 2,43 0,54 3,00 Trésorerie brute 1,11 0,83 1,68 Dette financière nette de la trésorerie 0,37 1,99 1,04

Commentant ces résultats, Adrien Bourdon-Feniou, Président-Directeur général de DOLFINES, a déclaré : « Les résultats de l'exercice 2024, bien qu'encore insatisfaisants puisque se traduisant par une perte comptable, traduisent cependant le net redressement des équilibres financiers du groupe après une période agitée. Je retiens ainsi essentiellement le retour de l'Excédent Brut d'Exploitation du groupe dans le domaine positif pour la première fois depuis 2018 ainsi que la réduction de la dette financière nette ramenée à un niveau plus cohérent au regard des fonds propres en part du groupe.

Ces résultats, qui doivent évidemment être amplifiés au cours de la période à venir, sont le fruit de restructurations majeures menées au cours de l'exercice tant sur les plans financier, qu'opérationnel et stratégique. Ces trois leviers essentiels à la pérennité de l'entreprise posent les bases nécessaires à la préparation de son l'avenir.

La restructuration la plus urgente a porté sur le volet financier, avec un gros travail d'assainissement du bilan. Cette démarche s'est d'abord traduite par la résiliation du contrat d'OCABSA, qui au-delà des coûts financiers importants qu'il a généré, a fortement dégradé la valeur de l'entreprise, entrainant une dilution importante du capital et un éclatement de l'actionnariat rendant la gouvernance de l'entreprise extrêmement complexe.

La résiliation de ce contrat a ouvert la voie à la poursuite de cette restructuration, concrétisée par l'incorporation d'une grande partie des dettes obligataires « Green Bonds » en titres, la renégociation des dettes bancaires, sociales et fiscales, et la réalisation d'une augmentation de capital réservée essentielle au renflouement de la trésorerie du Groupe et la reconsolidation de la structure actionnariale autour du dirigeant. L'ensemble ces opérations a permis le renforcement des fonds propres de l'entreprise et contribué à l'amélioration de sa structure financière.

Une réorganisation interne a également été engagée afin de faire fonctionner DOLFINES et ses filiales comme un véritable Groupe avec une vision, une mission et des valeurs communes. Les fonctions supports existantes ont été centralisées au niveau de DOLFINES SA et une Direction Stratégique et Commerciale unique a été créée pour coordonner le développement de l'ensemble des entités du Groupe. Cette nouvelle organisation vise à optimiser les ressources et opérations de l'entreprise.

Le second volet de cette restructuration s'inscrit dans une logique de rationalisation opérationnelle, avec la création de Business Units par typologie de Service regroupant l'ensemble des équipes issues des différentes entités exerçant le même métier, afin de générer des synergies organisationnelles et de renforcer la lisibilité de l'offre auprès de ses clients. Le Groupe est désormais structuré autour de quatre métiers : Assistance Technique, Audit, Conseil et Formation.

Cette réorganisation opérationnelle soutient le troisième pilier de la transformation du Groupe, fondée sur une redéfinition de sa stratégie. Désormais, DOLFINES concentre pleinement son activité sur la prestation de services, actant ainsi que l'entreprise n'a pas les moyens humains et financiers pour inventer, concevoir, construire ou acheter seule des actifs industriels.

Notre historique solide dans le domaine des services, et notre capacité unique à mobiliser nos équipes dans des environnements complexes partout à travers le monde pour solutionner les problèmes de nos clients, nous permettent aujourd'hui de nous concentrer sur l'accompagnement de nos clients industriels, opérant dans la chaine de valeur des énergies, dans l'atteinte de leurs objectifs d'excellence opérationnelle.

La centralisation de la stratégie commerciale vient renforcer cette nouvelle orientation stratégique et s'accompagne d'une concentration accrue des efforts commerciaux sur les prestations de service à haut potentiel tout en s'appuyant sur la rationalisation organisationnelle pour réduire les coûts. Cette double dynamique vise à permettre au Groupe de dégager des marges opérationnelles plus attractives et de répondre positivement aux objectifs de rentabilité que nous nous sommes fixés.

C'est dans cette optique que nous avons décidé de céder les activités Audits Techniques de 8.2 France, évoluant dans un contexte concurrentiel marqué. Après signature d'une LOI avec SOCOTEC, la cession devrait être finalisée au cours du 2ème trimestre 2025. Les ressources issues de cette cession permettront à DOLFINES de poursuivre activement son recentrage par l'acquisition de sociétés de services à forte valeur ajoutée dans les secteurs de l'éolien offshore et de l'Assistance Technique et du Conseil. Une attention particulière sera portée à l'International, qui constitue un de nos avantages compétitifs majeur.

En décembre 2024, nous avions fixé pour 2025 un objectif de chiffre d'affaires Groupe de 12 M€ avec une marge Excédent Brut d'Exploitation de 5 %. La cession annoncée des activités Audits Techniques de 8.2 France au cours du 2 ème trimestre 2025 nous conduira à annoncer de nouveaux objectifs, lors de la publication des résultats du 1 er semestre 2025.

De manière générale je suis confiant en l'avenir. Les secteurs dans lesquels nous opérons sont à la fois stratégiques pour la société et porteurs de croissance. Avec une nouvelle organisation plus agile et une structure financière plus assainie, nous sommes prêts à affronter les défis à venir et à poursuivre notre double objectif de croissance et de rentabilité. »

Groupe DOLFINES

Sur l'ensemble de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires du groupe DOLFINES s'est élevé à 10,24 M€, en progression de 28 % par rapport à 2023. Hors activité d'Aegide International, intégrée au 1 er mai 2023, la croissance de l'activité d'un exercice sur l'autre ressort à + 17 %.

L'excédent brut d'exploitation s'établit à 3,6 K€. Il est positif pour la première fois depuis l'exercice 2018.

Le résultat net (part du groupe) ressort à (0,51) M€. Il se compare à une perte de (24,55) M€ en 2023 et de (4,18) M€ en 2022. Les pertes élevées en 2023 et 2022 étaient essentiellement dues à l'impact sur le résultat financier du traitement comptable des primes de conversion des OCABSA (2023) et des frais d'émission d'OCABSA (2022).

La dette financière nette, qui s'établissait fin 2023 à 1,95 M€ avant l'ensemble des opérations de restructuration du bilan, a été réduite de 1,58 M€ au cours de l'exercice 2024, et s'élève à 0,37 M€ au 31 décembre 2024. A cette date, la trésorerie brute est de 1,11 M€ (0,83 M€ à fin 2023).

DOLFINES SA

Comptes sociaux en normes françaises, millions d'euros

Eléments du compte de résultat 2024 2023 Chiffre d'affaires 4,73 2,73 Assistance Technique

Audit de Rigs

Ingénierie



Excédent Brut d'Exploitation

Résultat d'exploitation 1,51

2,46

0,01



0

0,07 0,92

1,54

0,05



(1,06)

(1,06) Résultat net 0,68 (25,67) 1 1 Dont résultat financier : (21,69) M€ Eléments bilanciels 31 déc. 2024 31 déc.2023 Capitaux propres 4,10 0,69 Trésorerie brute 0,71 0,30 Dette financière nette de la trésorerie 0,47 2,06

Activité et résultats

Le chiffre d'affaires de l'année 2024 s'établit à 4,73 M€. Il est en hausse de 73 % par rapport à 2023. Cette hausse du chiffre d'affaires s'explique pour les deux tiers par une croissance de l'activité sur ses deux lignes de services que sont l'Assistance Technique (+602 K€) et l'Inspection et l'Audit de rigs (+918 K€), et pour un dernier tiers par la mise en place des management fees entre la Société et ses filiales. La facturation de management fees (750 K€) est consécutive à la centralisation de toutes les fonctions supports (Commercial, Communication, DAF, DG, DRH, et QHSE) du Groupe au cours de 2024 sur la maison-mère permettant ainsi de mutualiser et rationnaliser les coûts.

Le travail de restructuration opéré depuis l'été 2023 a porté ses fruits, permettant à l'entreprise de mettre fin à une longue période de pertes d'exploitation. La hausse du chiffre d'affaires, ainsi que la rationalisation des frais centraux et la mutualisation des coûts entre la Société et ses filiales ont contribué Excédent Brut d'Exploitation quasiment à l'équilibre de -2,8 K€ et un résultat d'exploitation (EBIT) positif de 75 K€.

Perspectives

L'année 2025 démarre de la manière encourageante pour les deux lignes de services de la Société avec la signature en début d'année de plusieurs contrats-cadre dans le domaine éolien et O&G.

La division Assistance Technique a signé au cours du premier trimestre un accord-cadre mondial avec Iberdrola. Cet accord porte sur la mise à disposition d'experts qui assureront le suivi des processus de fabrication des composants d'éoliennes terrestres, des équipements photovoltaïques et des composants de systèmes de stockage de batteries.

A fin mars 2025, nous avons plus de 5 M€ d'offres commerciales émises pour l'activité d'Assistance Technique depuis le début de l'année, dont deux appels d'offres de grande envergure portant sur plusieurs années : un premier avec EDPR pour un accord cadre portant sur des prestations de supervision et d'assistance technique pour la construction de parcs éoliens et un deuxième avec ADNOC pour des prestations de conseil HSE sur les opérations de forage onshore et offshore du Groupe.

La division d'Inspection et d'Audit de rigs a également signé des accords-cadre avec Petroleum Development Oman, Abu Dhabi National Oil Company et Sinopec au Koweit au cours du premier trimestre 2025. Les accords conclus en début d'année devraient commencer à générer du chiffre d'affaires au cours du second semestre.

Hors accords-cadre mentionnés ci-dessus, DOLFINES SA dispose actuellement de 1 M€ de commandes fermes à fin mars et de 6 M€ d'offres en cours d'évaluation auprès de ses clients tous services confondus.

Activité des filiales

Le Groupe est composé de 4 filiales opérationnelles : Aegide International, 8.2 France, Dietswell Do Brasil et 8.2 Madrid. Les chiffres présentés dans les tableaux ci-dessous reprennent le compte de résultat de chaque filiale sans neutraliser les refacturations intra-groupe :

Aegide International

Eléments du compte de résultat

En millions d'euros 2024 2023 Chiffre d'affaires

Audits

Conseil

Formation 2,91

0,74

0,83

1,25 2,78

0,65

1,03

0,96 Excédent Brut d'Exploitation 0+ 0,11 Résultat net (0,01) 0,03

Le chiffre d'affaires d'Aegide International s'établit à 2,91M€, en hausse de 4,6% par rapport à l'année précédente. Il est constitué à 40% par l'activité Formation, les activités Conseil et Audits représentant chacune 30%. Environ 60% de ce chiffre d'affaires est réalisé en France, le solde étant principalement réalisé dans la zone EMEA.

L'Excédent Brut d'Exploitation ressort à 8 K€, à comparer à 106 K€ l'année précédente. Cette baisse s'explique par le coût d'un déménagement vers des locaux plus grands et la mise en place des management fees entre DOLFINES et Aegide International.

Au cours de l'année 2024, l'entreprise a commencé à exploiter les opportunités de cross selling avec 8.2 France et DOLFINES en vendant des prestations d'audits, de coaching et d'évaluation des compétences QHSE aux clients de ses sociétés sœurs. Depuis le dernier trimestre 2024, Aegide International ressent un ralentissement dans les délais de prises de décision des clients français impactant négativement l'activité QHSE de manière générale. Nous avons également fait face à de nombreux reports de projets dans certains pays d'Afrique de l'Ouest impactés par l'instabilité politique en Guinée ou au Mali par exemple.

Malgré cela, l'activité commerciale reste robuste et le carnet de commande fourni. La mise en place d'un département commercial au niveau du Groupe devrait permettre de cibler un panel de prospects plus large et augmenter le nombres opportunités sur nos services et marchés cibles.

8.2 France

Eléments du compte de résultat

En millions d'euros 2024 2023 Chiffre d'affaires

Audits Techniques

Conseil

Assistance Technique 2,96

1,81

0,49

0,66 3,63

1,96

0,44

1,23 Excédent Brut d'Exploitation (0,21) (0,17) Résultat net (0,30) (0,02)

Le chiffre d'affaires de 8.2 France a atteint 2,96 M€ en 2024 en baisse de 0,68 M€ par rapport à l'année précédente.

L'entreprise a constaté un Excédent Brut d'Exploitation négatif de 0,21 M€ sur l'année, semblable à l'année précédente. Des efforts importants ont été effectués entre 2023 et 2024 pour réduire les charges de 0,7 M€. La masse salariale a été réduite de l'équivalent de 10 ETP sur cette période, soit un gain de 0,5 M€. La sous-traitance a été réduite de 0,2 M€ en optimisant les plannings des personnels opérationnels.

En contrepartie de la centralisation des fonctions support sur DOLFINES SA, une facturation de 0,31 M€ de management fees a été réalisée, prenant en compte les services de gestion opérationnelle, financière, RH, QHSE et communication.

La stagnation de l'activité Audits Techniques dans un contexte de concurrence importante dans ce secteur nous a conduit à engager des discussions avec SOCOTEC sur la cession de cette branche d'activité. Ces discussions se sont soldées par la signature d'une LOI. La cession devrait avoir lieu au cours du 2 ème trimestre 2025.

Dietswell do Brasil / DOLFINES LATAM

Le chiffre d'affaires de Dietswell do Brasil, renommé DOLFINES LATAM afin de simplifier le message commercial auprès de nos clients et d'élargir le périmètre géographique à toute l'Amérique Latine, s'élève à 0,35 M€ en 2024, en hausse de 57,4% par rapport à l'année précédente. Il est entièrement composé de prestations d'inspection et d'audits de rigs. L'excédent brut d''exploitation ressort à 0,06 M€.

Nous nous sommes référencés et pré-qualifiés pendant cette année dans les bases de données de nombreux clients opérant des actifs éoliens sur place, l'objectif étant d'être destinataires d'appels d'offres. Quelques contrats d'assistance technique ont été signés début d'année 2025. Le travail commercial continue d'être élargi à toutes les énergies.

8.2 MADRID DOLFINES Slu

Le faible chiffre d'affaires de 0,06 M€ en 2024 nous a conduit à mettre cette filiale en sommeil fin 2024. Toutes les prestations de conseils vendues en Espagne seront dorénavant facturées par 8.2 France.

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR001400SP13– Mnémonique : ALDOL - DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

Avertissement : Le présent document contient des énoncés prospectifs. Ceux-ci sont susceptibles d'être affectés par des facteurs, connus et inconnus, difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de DOLFINES, qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des perspectives exprimées, sous-entendues ou évoquées explicitement par les déclarations de la Société.