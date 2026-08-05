DOLFINES : DOLFINES signe deux nouveaux contrats internationaux : un contrat-cadre avec un groupe énergétique international et un protocole d'accord avec un acteur majeur de l'exploration-production

DOLFINES (FR001400SP13-ALDOL), entreprise de conseil en excellence opérationnelle pour les industries à haut risque, annonce la signature par sa filiale Dolfines Gulf Consultancy LLC,de deux nouveaux accords stratégiques dans les secteurs pétrolier et gazier : un contrat-cadre pluriannuel avec un groupe énergétique international pour la réalisation d'audits d'appareils de forage et un protocole d'accord (Memorandum Of Agreement) avec un opérateur indépendant de l'exploration-production portant sur des prestations d'inspection et d'audit. Ces deux accords renforcent la position de DOLFINES en tant que partenaire de référence en matière d'excellence opérationnelle et d'intégrité des actifs pour l'industrie du forage.

CONTRAT-CADRE POUR DES AUDITS D'APPAREILS DE FORAGE

Le contrat-cadre a été signé avec un groupe énergétique international de premier plan, actif dans l'exploration-production avec une production d'environ 300 000 barils équivalent pétrole par jour. Cet accord constitue le renouvellement d'un premier contrat conclu en 2018, dans le cadre duquel DOLFINES a réalisé des prestations d'inspection et d'audit d'appareils de forage à travers 12 pays ces 15 dernières années.

Ce renouvellement témoigne de la confiance accordée au Groupe et consolide sa présence en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il illustre également la reconnaissance de l'expertise de DOLFINES dans le domaine des audits d'appareils de forage, activité pour laquelle le Groupe a audité plus de 1 350 unités à travers le monde depuis 2010.

Au-delà de son périmètre actuel, ce partenariat constitue également un levier pour développer des synergies commerciales et promouvoir l'ensemble des expertises du Groupe, notamment ses services HSE, auprès de ce client stratégique.

PROTOCOLE D'ACCORD POUR DES SERVICES D'INSPECTION ET D'AUDIT

Le protocole d'accord a été signé avec un opérateur indépendant international de l'exploration-production pour la fourniture de services d'inspection et d'audit.

Partenaire historique du Groupe depuis 2007, cet opérateur est présent dans une vingtaine de pays et exploite près d'une trentaine d'appareils de forage et d'unités d'intervention en activité. En 2025, il a enregistré une production brute d'environ 500 000 barils équivalent pétrole par jour. Depuis le début de cette collaboration, DOLFINES a réalisé près de 60 missions pour ce client

Conclu pour une durée initiale de trois ans et renouvelable deux fois pour une période d'un an, cet accord vise à simplifier et standardiser le recours aux services d'inspection et d'audit au sein des différentes filiales de ce groupe. Il ouvre notamment la voie au déploiement de campagnes d'inspection portant sur plus d'une dizaine d'unités de forage et de work-over réparties dans plusieurs régions du monde.

Un premier projet a d'ores et déjà été engagé pour la filiale camerounaise de l'opérateur, concernant une unité actuellement mobilisée à Dubaï. Par ailleurs, des discussions sont en cours avec trois autres filiales du groupe en vue du lancement de missions similaires dans les prochains mois.

DOLFINES dispose désormais de plusieurs contrats-cadres de cette nature. L'expérience acquise sur ces dispositifs démontre leur capacité à générer des opportunités récurrentes et à soutenir durablement la croissance du chiffre d'affaires du Groupe. Ils ont représenté en 2025, plus de 50 % du chiffre d'affaires de la division Oil and Gas.

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est une entreprise de conseil en excellence opérationnelle, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR001400SP13 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

Avertissement : Le présent document contient des énoncés prospectifs. Ceux-ci sont susceptibles d'être affectés par des facteurs, connus et inconnus, difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de DOLFINES, qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des perspectives exprimées, sous-entendues ou évoquées explicitement par les déclarations de la Société.