DOLFINES : DOLFINES annonce son chiffre d'affaires pour l'année 2025

Montigny Le Bretonneux, le 29 janvier 2026

CHIFFRE D'AFFAIRES 2025

Baisse de 33 % (-25 % hors cession des activités Audit technique de 8.2 Advisory)

Impact de la perte de deux contrats importants

DOLFINES, entreprise de conseil en excellence opérationnelle, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour l'année 2025.

La présentation du chiffre d'affaires annuel du groupe DOLFINES s'effectue sur la base des comptes sociaux de DOLFINES SA, non revus par ses commissaires aux comptes, ainsi que de ceux de ses trois filiales opérationnelles actives, chacune détenue à 100% par DOLFINES SA.

Le tableau ci-dessous en propose une vision analytique. Les opérations inter-compagnies ont été éliminées et les données des activités Audit de 8.2 Advisory (ancien 8.2 France), cédées au 1er juin 2025, ne sont intégrées que sur les cinq premiers mois de l'exercice 2025.



En millions d'euros

2025

2024 Var.

%

2025 2024

retraité (2) Var.

%

DOLFINES SA

3,22

4,04

-20 %

3,22

4,04

-20 % Aegide International



8.2 Advisory 2,22



1,15 (1) 2,85



3,02 -22 %



-62 % 2,22



1,15 2,85



2,00 (2) -22 %



-42 % DOLFINES Latam 0,33 0,40 -17 % 0,33 0,40 -17 % Total 6,92 10,31 -33 % 6,92 9,29 - 25 %

1 Activités Audit technique de 8.2 Advisory de janvier à mai 2025 uniquement

2 Hors activités Audit technique de 8.2 Advisory à partir du 1 er juin 2024

En 2025, le chiffre d'affaires du groupe DOLFINES s'est établi à 6,92 M€, en recul de 33 % par rapport à 2024.

La filiale 8.2 Advisory a enregistré la cession de ses activités d'Audit technique au 1 er juin 2025. Ces activités avaient représenté un chiffre d'affaires de près de 1 M€ sur les 7 derniers mois de 2024. Retraité de cette cession, la baisse du chiffre d'affaires de 2025 par rapport à 2024 ressort à 25 %.

Le chiffre d'affaires de DOLFINES SA a reculé de 20 % sur l'ensemble de l'exercice. Cette baisse s'explique principalement par le non-renouvellement d'un contrat important avec un fabricant d'éoliennes pour des applications offshore, non compensé par un chiffre d'affaires moins élevé que prévu avec les contrats-cadres ADNOC et PDO signés en début d'année.

Aegide International (-22% de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice) a enregistré une baisse d'activité sur toutes ses lignes de services du fait de la perte d'un contrat avec une grande entreprise minière française. Par ailleurs, le chiffre d'affaires facturé sur un contrat-cadre majeur dans le domaine minier en Afrique de l'Ouest a été moins élevé que prévu.

Avec la cession au 1 er juin 2025 de ses activités d'Audit technique, 8.2 Advisory a enregistré une baisse mécanique significative de son chiffre d'affaires. Par ailleurs, l'activité Conseil a pâti du large renouvellement de l'équipe.

Enfin, la conversion en euros dans les comptes de DOLFINES du chiffre d'affaires facturé en US dollars du Bureau d'Abu Dhabi a représenté une perte de l'ordre de 100 K€ de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice du fait de l'appréciation du cours euro/dollar en 2025.

En 2026, DOLFINES se concentrera sur l'optimisation de l'account management afin d'augmenter le taux et le délai de conversion de ses offres, ainsi que le volume d'affaires avec les 300 clients existants. Le volume d'offres commercial reste conséquent avec 29 M€ d'offres effectuées en 2025. Le pipe d'offres en cours est de 6,5 M€. Le groupe continuera à promouvoir les services HSE aux clients Forage et capitalisera sur le partenariat en formation avec Asia Edge signé en décembre 2025 pour augmenter le nombre de ses clients.

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est une entreprise de conseil en excellence opérationnelle, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR001400SP13 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

Avertissement : Le présent document contient des énoncés prospectifs. Ceux-ci sont susceptibles d'être affectés par des facteurs, connus et inconnus, difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de DOLFINES, qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des perspectives exprimées, sous-entendues ou évoquées explicitement par les déclarations de la Société.