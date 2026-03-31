DOLFINES : DOLFINES annonce la signature de nouveaux contrats au cours du premier trimestre 2026

Montigny Le Bretonneux, le 31 mars 2026

DOLFINES annonce la signature de nouveaux contrats

au cours du premier trimestre 2026

DOLFINES (FR001400SP13-ALDOL), entreprise de conseil en excellence opérationnelle pour les industries à haut risque, annonce la signature de plusieurs nouveaux contrats au cours du 1 er trimestre 2026.

Ces succès commerciaux, portant sur un montant total avoisinant 440 K€ sur l'exercice 2026, illustrent la dynamique commerciale du Groupe dans ses métiers clés et sur ses zones géographiques-clés, de l'Asie centrale à l'Europe, en passant par le Moyen-Orient et l'Afrique.

Inspection d'unités de workover

Dolfines Gulf Consultancy (UAE) a signé un nouveau contrat d'inspection d'unités de workover pour un opérateur moyen-oriental opérant en mer Caspienne. Cette commande, pour un montant de 170 K$, confirme l'ancrage fort du Groupe dans le domaine du forage offshore et vient renforcer la diversification du portefeuille clients au-delà de la région du Golfe.

Projet d'interconnexion électrique France-Espagne (INELFE)

En complément du contrat annoncé en décembre 2025, Dolfines a signé deux nouveaux contrats d'assistance technique pour 110 K€ dans le cadre du projet INELFE d'interconnexion électrique France-Espagne par le golfe de Gascogne. Ces missions portent sur la coordination et la supervision HSE. Notre client est une grande entreprise française spécialisée dans les grands projets portuaires et maritimes internationaux.

Évaluation culture sécurité, Assistance Technique HSE & E-Learning

Aegide International a signé quatre nouveaux mandats pour un montant total de 160 K€ :

- le renouvellement de prestations de conseil HSE pour une période de 12 mois par un grand groupe international de services numériques dans la continuité d'une collaboration engagée depuis 2019 ;

- une mission d'assistance technique pour un poste d'Ingénieur HSE au service d'un organisme public de recherche maritime français. Ce contrat illustre la capacité d'Aegide International à intervenir en régie auprès d'acteurs institutionnels de premier plan et renforce le positionnement du pôle HSE du Groupe sur des missions opérationnelles à forte technicité ;

- un projet d'évaluation de la culture sécurité avec un groupe pétrolier et gazier international indépendant ;

- plusieurs projets de conception d'e-learning avec un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais.

Par ailleurs, 8.2 Advisory vient de finaliser le développement d'un outil d'intelligence artificielle dédié aux analyses SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Cette solution propriétaire, conçue pour les opérateurs d'infrastructures industrielles et énergétiques, vient enrichir l'offre Data & Digital du Groupe et positionne 8.2 Advisory comme acteur innovant dans la transformation numérique des industries à haut risque.

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est une entreprise de conseil en excellence opérationnelle, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR001400SP13 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

Avertissement : Le présent document contient des énoncés prospectifs. Ceux-ci sont susceptibles d'être affectés par des facteurs, connus et inconnus, difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de DOLFINES, qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des perspectives exprimées, sous-entendues ou évoquées explicitement par les déclarations de la Société.