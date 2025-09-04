Dole s'affaisse lors d'une offre secondaire de 158 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre -

** Les actions du producteur de fruits et légumes frais Dole plc DOLE.N ont baissé de 6,9 % en pré-marché à 13,71 $ après la fixation du prix de l'offre secondaire à 158 millions de dollars

** Dole, basé à Dublin, en Irlande, a annoncé jeudi () ~11,9 millions d'actions cédées par Castle & Cooke Holdings et The Murdock Group à 13,25 $

** L'offre est assortie d'une décote de 10 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Avec ces ventes, Castle & Cooke et Murdock cèdent leurs participations restantes dans Dole, selon la déclaration à la SEC ()

** Dole a environ 95,1 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 1,4 milliard de dollars

Goldman Sachs est l'unique teneur de livre de l'offre

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions DOLE ont gagné ~9% depuis le début de l'année

** 3 analystes évaluent DOLE à "acheter" et 1 à "vendre" et le PT médian est de 18,50 $, selon les données de LSEG