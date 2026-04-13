Dolce & Gabbana nomme l'ancien patron de Gucci Stefano Cantino co-DG

La maison de couture italienne Dolce & Gabbana a nommé lundi l'ancien directeur général de Gucci, filiale du géant français du luxe Kering

PRTP.PA , Stefano Cantino, au poste de co-directeur général, aux côtés d'Alfonso Dolce, président-directeur général du groupe.

Alfonso Dolce a assumé cette année le rôle supplémentaire de président après la démission de cette fonction de Stefano Gabbana, cofondateur de la société, qui a conservé son rôle de directeur artistique.

La nomination de Stefano Cantino "s'inscrit dans la trajectoire de croissance de Dolce & Gabbana, orientée vers l'évolution de son modèle organisationnel d'une marque de mode vers une société de style de vie", indique un communiqué.

"Je suis ravi d’avoir Stefano Cantino à mes côtés dans cette nouvelle phase de croissance et de développement de Dolce & Gabbana", a déclaré Alfonso Dolce.

Alfonso Dolce est le frère de Domenico Dolce, qui a cofondé la maison de couture avec Stefano Gabbana en 1985. Le duo demeure aux commandes de la direction créative.

(Elisa Anzolin, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)