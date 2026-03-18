Docusign progresse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour l'exercice 27 et à une augmentation des rachats d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de la plateforme de signature de documents virtuels Docusign DOCU.O augmentent de 2% à 48,50 $ en pré-marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 3,48 à 3,50 milliards de dollars pour l'exercice 27, supérieur au consensus des analystes (3,42 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG

** La société dépasse également les estimations des analystes pour les revenus et les bénéfices du 4ème trimestre

** Co déclare que la croissance de l'année fiscale a été stimulée par l'évolution continue de sa plateforme de gestion intelligente des accords, tandis que les revenus des abonnements ont augmenté en glissement annuel

** La société a également annoncé une augmentation de 2 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions

** Six des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 17 à "conserver"; leur prévision médiane est de 69 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, DOCU était en baisse de 30,5 % depuis le début de l'année