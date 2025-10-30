Docusign bondit après l'intégration de ChatGPT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de la plateforme de signature de documents virtuels Docusign DOCU.O augmentent de 5,2 % à 72,58 $ ** La société indique que sa plateforme de gestion intelligente des contrats sera bientôt disponible dans ChatGPT , permettant aux utilisateurs et aux agents IA de créer et d'analyser des contrats directement dans le chatbot

** Docusign prévoit que l'intégration rationalisera les flux de travail des contrats

** A la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 23% cette année