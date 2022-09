DNCA se sépare de l'un de ses plus anciens fonds

(NEWSManagers.com) - DNCA Investments, affilié de Natixis Investment Managers, a pris la décision de fusionner ses fonds DNCA Actions Small & Mid Cap France (103 millions d'euros d'actifs fin août), lancé en 1995, et DNCA Actions Small & Mid Cap Euro, lancé en 2004. La fusion sera effective le 10 novembre prochain, selon une lettre aux investisseurs consultée par NewsManagers. Les deux fonds sont gérés par la même équipe (Daniel Dourmap et Thierry Cuypers).

Cette fusion-absorption intervient dans une optique de rationalisation de la gamme des fonds gérés par DNCA. Elle vise à permettre aux investisseurs de bénéficier d’un univers d’investissement en actions plus large et plus diversifié tant d’un point de vue géographique que du point de vue de la typologie de titres en portefeuille, affirme la société de gestion.