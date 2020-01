DNCA s'attend à une transformation économique et financière profonde pour la décennie

(NEWSManagers.com) - DNCA Investments tenait ce 14 janvier son grand raout annuel, durant lequel les principales figures de la société ont exposé leurs analyses devant une large audience, composée principalement de CGP. Son directeur des gestions, Jean-Charles Mériaux, en a profité pour esquisser les tendances à venir, selon lui, pour la décennie.

Dans son discours, il a ainsi utilisé la palette d'outils ISR, auxquels s'est convertie la firme en 2018, pour décrire les enjeux sociaux et écologiques pour la sphère financière. Dans un premier temps, M. Mériaux a ainsi critiqué une croissance qui a " dévasté la planète gratuitement" ces dernières années. Conséquence directe, les politiques de lutte contre le réchauffement climatique impliqueront de fortes conséquences financières, tant du côté des dépressions massives sur les investissements réalisés ces dernières années, que les investissements à réaliser pour respecter les objectifs de l'Accord de Paris. Indirectement, les sociétés qui auront à subir ces coûts risquent fort bien de les répercuter sur les prix des biens et services. Dans un second temps, le directeur des gestions s'est alarmé de la croissance des inégalités, et du risque qu'elle faisait peser sur la démocratie " telle qu'on la connait" . Selon lui, les sociétés devront faire preuve de davantage d'inclusion si elles veulent éviter tout mouvement populiste.

Jean-Charles Mériaux a également présenté un nouvel ordre du monde économique et financier qui pourrait, selon lui, émerger au cours de la décennie. Ainsi, en matière d'économie politique, les politiques monétaires devraient être remplacées par les politiques budgétaires, les inégalités devraient faire place à la redistribution, la hausse des taux devrait réduire les effets de levier et aboutir à des politiques de désendettement, et la mondialisation devrait se fragmenter. Sur les marchés, les stratégies de momentum, " largement alimentées par la gestion passive" , devraient être prochainement " victimes d'un retour à la moyenne" , et les stratégies value, que préconise DNCA, devraient remplacer les stratégies de croissance.

Par ailleurs, Jean-Charles Mériaux a mis en garde les investisseurs contre la mode des investissements illiquides, citant pêle-mêle en exemple le private equity, les produits structurés, et la pierre-papier. Selon lui, les défis et risques à venir favorisent la liquidité dans l'allocation d'actifs d'un investisseur, qui devra être capable de sortir rapidement si nécessaire.